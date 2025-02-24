Valute / GTE
GTE: Gran Tierra Energy Inc
3.91 USD 0.16 (3.93%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GTE ha avuto una variazione del -3.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.90 e ad un massimo di 4.09.
Segui le dinamiche di Gran Tierra Energy Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.90 4.09
Intervallo Annuale
3.33 8.19
- Chiusura Precedente
- 4.07
- Apertura
- 4.06
- Bid
- 3.91
- Ask
- 4.21
- Minimo
- 3.90
- Massimo
- 4.09
- Volume
- 692
- Variazione giornaliera
- -3.93%
- Variazione Mensile
- -4.63%
- Variazione Semestrale
- -18.54%
- Variazione Annuale
- -36.94%
21 settembre, domenica