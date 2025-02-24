QuotazioniSezioni
Valute / GTE
Tornare a Azioni

GTE: Gran Tierra Energy Inc

3.91 USD 0.16 (3.93%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GTE ha avuto una variazione del -3.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.90 e ad un massimo di 4.09.

Segui le dinamiche di Gran Tierra Energy Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GTE News

Intervallo Giornaliero
3.90 4.09
Intervallo Annuale
3.33 8.19
Chiusura Precedente
4.07
Apertura
4.06
Bid
3.91
Ask
4.21
Minimo
3.90
Massimo
4.09
Volume
692
Variazione giornaliera
-3.93%
Variazione Mensile
-4.63%
Variazione Semestrale
-18.54%
Variazione Annuale
-36.94%
21 settembre, domenica