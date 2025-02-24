通貨 / GTE
GTE: Gran Tierra Energy Inc
4.07 USD 0.09 (2.26%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GTEの今日の為替レートは、2.26%変化しました。日中、通貨は1あたり3.95の安値と4.09の高値で取引されました。
Gran Tierra Energy Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GTE News
1日のレンジ
3.95 4.09
1年のレンジ
3.33 8.19
- 以前の終値
- 3.98
- 始値
- 4.03
- 買値
- 4.07
- 買値
- 4.37
- 安値
- 3.95
- 高値
- 4.09
- 出来高
- 284
- 1日の変化
- 2.26%
- 1ヶ月の変化
- -0.73%
- 6ヶ月の変化
- -15.21%
- 1年の変化
- -34.35%
