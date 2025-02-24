Währungen / GTE
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GTE: Gran Tierra Energy Inc
4.00 USD 0.07 (1.72%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GTE hat sich für heute um -1.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.99 bis zu einem Hoch von 4.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gran Tierra Energy Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GTE News
- Gran Tierra: Reserve Strategy Does Not Work Anymore (NYSE:GTE)
- Should You Add Canadian Natural Stock to Your Portfolio Now?
- Gran Tierra Q2 2025 slides: Portfolio diversification drives growth strategy
- Gran Tierra reports record quarterly production of 47,196 boe/d
- Gran Tierra Energy to release Q2 2025 results on July 30
- # Peter Dey to step down from Gran Tierra Energy board in June
- Peter Dey to step down from Gran Tierra Energy board
- Raymond James initiates Gran Tierra Energy stock with Market Perform
- Gran Tierra sells North Sea unit to NEO Energy for $7.5 million
- Gran Tierra divests North Sea subsidiary for $7.5 million
- Gran Tierra Energy Stock: Too Much Leverage (Rating Downgrade) (NYSE:GTE)
- Gran Tierra Energy Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GTE)
Tagesspanne
3.99 4.09
Jahresspanne
3.33 8.19
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.07
- Eröffnung
- 4.06
- Bid
- 4.00
- Ask
- 4.30
- Tief
- 3.99
- Hoch
- 4.09
- Volumen
- 207
- Tagesänderung
- -1.72%
- Monatsänderung
- -2.44%
- 6-Monatsänderung
- -16.67%
- Jahresänderung
- -35.48%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K