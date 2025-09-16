Moedas / GS
GS: Goldman Sachs Group Inc (The)
794.37 USD 8.82 (1.12%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GS para hoje mudou para 1.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 785.45 e o mais alto foi 798.52.
Veja a dinâmica do par de moedas Goldman Sachs Group Inc (The). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
785.45 798.52
Faixa anual
439.38 798.52
- Fechamento anterior
- 785.55
- Open
- 788.31
- Bid
- 794.37
- Ask
- 794.67
- Low
- 785.45
- High
- 798.52
- Volume
- 2.580 K
- Mudança diária
- 1.12%
- Mudança mensal
- 8.22%
- Mudança de 6 meses
- 46.23%
- Mudança anual
- 60.62%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh