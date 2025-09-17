FiyatlarBölümler
GS: Goldman Sachs Group Inc (The)

805.49 USD 0.74 (0.09%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GS fiyatı bugün 0.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 797.36 ve Yüksek fiyatı olarak 809.49 aralığında işlem gördü.

Goldman Sachs Group Inc (The) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
797.36 809.49
Yıllık aralık
439.38 809.49
Önceki kapanış
804.75
Açılış
804.26
Satış
805.49
Alış
805.79
Düşük
797.36
Yüksek
809.49
Hacim
1.964 K
Günlük değişim
0.09%
Aylık değişim
9.74%
6 aylık değişim
48.28%
Yıllık değişim
62.86%
21 Eylül, Pazar