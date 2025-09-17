Dövizler / GS
GS: Goldman Sachs Group Inc (The)
805.49 USD 0.74 (0.09%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GS fiyatı bugün 0.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 797.36 ve Yüksek fiyatı olarak 809.49 aralığında işlem gördü.
Goldman Sachs Group Inc (The) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
GS haberleri
Günlük aralık
797.36 809.49
Yıllık aralık
439.38 809.49
- Önceki kapanış
- 804.75
- Açılış
- 804.26
- Satış
- 805.49
- Alış
- 805.79
- Düşük
- 797.36
- Yüksek
- 809.49
- Hacim
- 1.964 K
- Günlük değişim
- 0.09%
- Aylık değişim
- 9.74%
- 6 aylık değişim
- 48.28%
- Yıllık değişim
- 62.86%
21 Eylül, Pazar