CotationsSections
Devises / GS
Retour à Actions

GS: Goldman Sachs Group Inc (The)

805.49 USD 0.74 (0.09%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GS a changé de 0.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 797.36 et à un maximum de 809.49.

Suivez la dynamique Goldman Sachs Group Inc (The). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GS Nouvelles

Range quotidien
797.36 809.49
Range Annuel
439.38 809.49
Clôture Précédente
804.75
Ouverture
804.26
Bid
805.49
Ask
805.79
Plus Bas
797.36
Plus Haut
809.49
Volume
1.964 K
Changement quotidien
0.09%
Changement Mensuel
9.74%
Changement à 6 Mois
48.28%
Changement Annuel
62.86%
20 septembre, samedi