Валюты / GS
GS: Goldman Sachs Group Inc (The)
785.55 USD 1.95 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GS за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 779.69, а максимальная — 790.01.
Следите за динамикой Goldman Sachs Group Inc (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GS
Дневной диапазон
779.69 790.01
Годовой диапазон
439.38 793.16
- Предыдущее закрытие
- 787.50
- Open
- 788.48
- Bid
- 785.55
- Ask
- 785.85
- Low
- 779.69
- High
- 790.01
- Объем
- 1.601 K
- Дневное изменение
- -0.25%
- Месячное изменение
- 7.02%
- 6-месячное изменение
- 44.61%
- Годовое изменение
- 58.83%
