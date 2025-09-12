КотировкиРазделы
Валюты / GS
Назад в Рынок акций США

GS: Goldman Sachs Group Inc (The)

785.55 USD 1.95 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GS за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 779.69, а максимальная — 790.01.

Следите за динамикой Goldman Sachs Group Inc (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости GS

Дневной диапазон
779.69 790.01
Годовой диапазон
439.38 793.16
Предыдущее закрытие
787.50
Open
788.48
Bid
785.55
Ask
785.85
Low
779.69
High
790.01
Объем
1.601 K
Дневное изменение
-0.25%
Месячное изменение
7.02%
6-месячное изменение
44.61%
Годовое изменение
58.83%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.