GS: Goldman Sachs Group Inc (The)
805.49 USD 0.74 (0.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GS ha avuto una variazione del 0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 797.36 e ad un massimo di 809.49.
Segui le dinamiche di Goldman Sachs Group Inc (The). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
797.36 809.49
Intervallo Annuale
439.38 809.49
- Chiusura Precedente
- 804.75
- Apertura
- 804.26
- Bid
- 805.49
- Ask
- 805.79
- Minimo
- 797.36
- Massimo
- 809.49
- Volume
- 1.964 K
- Variazione giornaliera
- 0.09%
- Variazione Mensile
- 9.74%
- Variazione Semestrale
- 48.28%
- Variazione Annuale
- 62.86%
20 settembre, sabato