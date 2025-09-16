Divisas / GS
GS: Goldman Sachs Group Inc (The)
794.37 USD 8.82 (1.12%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GS de hoy ha cambiado un 1.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 785.45, mientras que el máximo ha alcanzado 798.52.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Goldman Sachs Group Inc (The). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
GS News
- Goldman Sachs (GS) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
- Dow Climbs, S&P 500 Slips After Fed Cuts Interest Rates
- Wall Street cierra mixto tras el recorte de tipos de la Reserva Federal
- Exclusive-Fitness tracking app Strava looks to hire banks for IPO
- Goldman, T. Rowe Team Up on Alternatives for Wealthy, Retirement Savers
- Goldman's Strategic Shift Drives Growth & Operational Efficiency
- Acciones de Redwire caen tras oferta de Bain Capital de 11 millones de títulos
- Las acciones de Redwire caen tras oferta de Bain Capital de 11 millones de títulos
- Redwire stock falls after Bain Capital reportedly offers 11 million shares
- SEI Investments Partners With Mentenova to Expand South African Reach
- Las acciones de Goldman Sachs alcanzan máximos históricos a 793,24 dólares
- Acciones de Goldman Sachs alcanzan un máximo histórico de 793.24 USD
- Goldman Sachs stock hits all-time high at 793.24 USD
- Franklin Templeton Partners to Expand Private Infrastructure Access
- Wall St mixed ahead of Fed's rate decision; Nvidia slips
- These Financial Leaders' Stocks Look Firm Ahead Of Fed Announcement
- Here’s where you can find higher yields on your cash now, as Fed cuts loom and CD rates are already falling
- Goldman exec Fadi Abuali to retire after nearly three decades, memo says
- Goldman Sachs, Morgan Stanley defeat Archegos investors’ insider trading appeals
- Amazon ropes in Fay to offer dietitian services on telehealth platform
- Investors Heavily Search The Goldman Sachs Group, Inc. (GS): Here is What You Need to Know
- Is HOOD's Private Markets Access to Retail Investors a Growth Driver?
- The best-performing Dow stock this year isn’t Nvidia. How this bank rose to the top.
- Analysis-Wall Street, Corporate America brace for more tariff turmoil
Rango diario
785.45 798.52
Rango anual
439.38 798.52
- Cierres anteriores
- 785.55
- Open
- 788.31
- Bid
- 794.37
- Ask
- 794.67
- Low
- 785.45
- High
- 798.52
- Volumen
- 2.580 K
- Cambio diario
- 1.12%
- Cambio mensual
- 8.22%
- Cambio a 6 meses
- 46.23%
- Cambio anual
- 60.62%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B