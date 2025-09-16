CotizacionesSecciones
Divisas / GS
Volver a Acciones

GS: Goldman Sachs Group Inc (The)

794.37 USD 8.82 (1.12%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de GS de hoy ha cambiado un 1.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 785.45, mientras que el máximo ha alcanzado 798.52.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Goldman Sachs Group Inc (The). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GS News

Rango diario
785.45 798.52
Rango anual
439.38 798.52
Cierres anteriores
785.55
Open
788.31
Bid
794.37
Ask
794.67
Low
785.45
High
798.52
Volumen
2.580 K
Cambio diario
1.12%
Cambio mensual
8.22%
Cambio a 6 meses
46.23%
Cambio anual
60.62%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B