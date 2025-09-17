통화 / GS
GS: Goldman Sachs Group Inc (The)
805.49 USD 0.74 (0.09%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GS 환율이 오늘 0.09%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 797.36이고 고가는 809.49이었습니다.
Goldman Sachs Group Inc (The) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
GS News
- H&F-backed auto repair firm Caliber plans IPO as soon as 2026 - Bloomberg
- Fitness tracking app Strava looks to hire banks for IPO
- BAC Agrees to Buy Santander's 100M Euro Real Estate Portfolio
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Why Investors Need to Take Advantage of These 2 Finance Stocks Now
- 온다스 캐피털, 영국 전략 자문으로 칼 에제 임명
- UIVM: This Hidden Dividend ETF Has Quietly Beaten The S&P 500 (NASDAQ:UIVM)
- ServiceTitan 목표 주가, Wells Fargo, 성장 전망에 17.9만원으로 상향
- Major brokerages expect no more BoE rate cuts in 2025 after September pause
- EQT launches sale of Nordic broadband operator GlobalConnect – FT
- 신시내티 벨, 신규 9억 2,600만 달러 기간 대출 확보 및 신용 계약 수정
- Cincinnati Bell amends credit agreement and secures new $926 million term loan
- WaterBridge completes $588 million IPO with underwriters exercising full option
- Carlyle makes two senior hires to boost direct-lending business
- Goldman names Ben Snider chief US equity strategist as Kostin retires, memo says
- 골드만삭스, 미국 주식 전략가 코스틴 연말 은퇴
- Goldman Sachs chief US equity strategist Kostin to retire - Bloomberg
- MongoDB, KeyBanc, 제품 발표에도 투자의견 유지
- 로스차일드 레드번, Tradeweb Markets 투자의견 하향 조정
- 월가, 연준의 최신 금리 결정에 대한 반응
- Guidewire CEO Rosenbaum, 99억원 상당 주식 매각
- Goldman Sachs (GS) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
- Dow Climbs, S&P 500 Slips After Fed Cuts Interest Rates
- Exclusive-Fitness tracking app Strava looks to hire banks for IPO
일일 변동 비율
797.36 809.49
년간 변동
439.38 809.49
- 이전 종가
- 804.75
- 시가
- 804.26
- Bid
- 805.49
- Ask
- 805.79
- 저가
- 797.36
- 고가
- 809.49
- 볼륨
- 1.964 K
- 일일 변동
- 0.09%
- 월 변동
- 9.74%
- 6개월 변동
- 48.28%
- 년간 변동율
- 62.86%
