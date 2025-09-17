KurseKategorien
Währungen / GS
GS: Goldman Sachs Group Inc (The)

804.75 USD 10.38 (1.31%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GS hat sich für heute um 1.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 792.40 bis zu einem Hoch von 807.27 gehandelt.

Verfolgen Sie die Goldman Sachs Group Inc (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
792.40 807.27
Jahresspanne
439.38 807.27
Vorheriger Schlusskurs
794.37
Eröffnung
795.00
Bid
804.75
Ask
805.05
Tief
792.40
Hoch
807.27
Volumen
2.036 K
Tagesänderung
1.31%
Monatsänderung
9.64%
6-Monatsänderung
48.14%
Jahresänderung
62.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K