Währungen / GS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GS: Goldman Sachs Group Inc (The)
804.75 USD 10.38 (1.31%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GS hat sich für heute um 1.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 792.40 bis zu einem Hoch von 807.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die Goldman Sachs Group Inc (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GS News
- EQS-Stimmrechte: SNP Schneider-Neureither & Partner SE (deutsch)
- Major brokerages expect no more BoE rate cuts in 2025 after September pause
- EQT launches sale of Nordic broadband operator GlobalConnect – FT
- Cincinnati Bell amends credit agreement and secures new $926 million term loan
- WaterBridge completes $588 million IPO with underwriters exercising full option
- Carlyle makes two senior hires to boost direct-lending business
- Goldman names Ben Snider chief US equity strategist as Kostin retires, memo says
- Chef-Aktienstratege von Goldman Sachs, David Kostin, geht in den Ruhestand
- Goldman Sachs chief US equity strategist Kostin to retire - Bloomberg
- EQS-Stimmrechte: Covestro AG (deutsch)
- Stifel bekräftigt Kaufempfehlung für Nurix und sieht erhebliches Potenzial in der IAI-Pipeline
- Goldman Sachs (GS) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
- Dow Climbs, S&P 500 Slips After Fed Cuts Interest Rates
- Exclusive-Fitness tracking app Strava looks to hire banks for IPO
- Goldman, T. Rowe Team Up on Alternatives for Wealthy, Retirement Savers
- Goldman's Strategic Shift Drives Growth & Operational Efficiency
- Redwire-Aktie bricht ein: Bain Capital bietet offenbar 11 Millionen Aktien an
- Redwire stock falls after Bain Capital reportedly offers 11 million shares
- SEI Investments Partners With Mentenova to Expand South African Reach
- Goldman-Sachs-Aktie erreicht Allzeithoch bei 793,24 USD
- Goldman Sachs stock hits all-time high at 793.24 USD
- Franklin Templeton Partners to Expand Private Infrastructure Access
- EQS-Stimmrechte: SNP Schneider-Neureither & Partner SE (deutsch)
- Wall St mixed ahead of Fed's rate decision; Nvidia slips
Tagesspanne
792.40 807.27
Jahresspanne
439.38 807.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 794.37
- Eröffnung
- 795.00
- Bid
- 804.75
- Ask
- 805.05
- Tief
- 792.40
- Hoch
- 807.27
- Volumen
- 2.036 K
- Tagesänderung
- 1.31%
- Monatsänderung
- 9.64%
- 6-Monatsänderung
- 48.14%
- Jahresänderung
- 62.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K