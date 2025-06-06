Moedas / GOGO
GOGO: Gogo Inc
8.90 USD 0.09 (1.00%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GOGO para hoje mudou para -1.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.83 e o mais alto foi 9.05.
Veja a dinâmica do par de moedas Gogo Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
GOGO Notícias
Faixa diária
8.83 9.05
Faixa anual
6.17 16.82
- Fechamento anterior
- 8.99
- Open
- 9.00
- Bid
- 8.90
- Ask
- 9.20
- Low
- 8.83
- High
- 9.05
- Volume
- 1.267 K
- Mudança diária
- -1.00%
- Mudança mensal
- -16.43%
- Mudança de 6 meses
- 3.37%
- Mudança anual
- 24.65%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh