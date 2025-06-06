Währungen / GOGO
GOGO: Gogo Inc
8.98 USD 0.03 (0.33%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GOGO hat sich für heute um -0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.98 bis zu einem Hoch von 9.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gogo Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
8.98 9.10
Jahresspanne
6.17 16.82
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.01
- Eröffnung
- 9.01
- Bid
- 8.98
- Ask
- 9.28
- Tief
- 8.98
- Hoch
- 9.10
- Volumen
- 78
- Tagesänderung
- -0.33%
- Monatsänderung
- -15.68%
- 6-Monatsänderung
- 4.30%
- Jahresänderung
- 25.77%
