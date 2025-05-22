КотировкиРазделы
Валюты / GOGO
GOGO: Gogo Inc

9.37 USD 0.20 (2.09%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GOGO за сегодня изменился на -2.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.24, а максимальная — 9.54.

Следите за динамикой Gogo Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости GOGO

Дневной диапазон
9.24 9.54
Годовой диапазон
6.17 16.82
Предыдущее закрытие
9.57
Open
9.52
Bid
9.37
Ask
9.67
Low
9.24
High
9.54
Объем
4.220 K
Дневное изменение
-2.09%
Месячное изменение
-12.02%
6-месячное изменение
8.83%
Годовое изменение
31.23%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.