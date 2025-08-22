Moedas / FOXA
FOXA: Fox Corporation - Class A
59.22 USD 1.75 (3.05%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FOXA para hoje mudou para 3.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 57.64 e o mais alto foi 59.74.
Veja a dinâmica do par de moedas Fox Corporation - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FOXA Notícias
- E.U.A. - Ações fecharam o pregão inalteradas e o Índice Dow Jones Industrial Average avançou 0,57%
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- Wednesday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Trusts da família Murdoch vendem ações classe A e B da News Corp por US$ 1,27 bilhão
- News Corp trusts sell class A and B shares for $1.27 billion
- Trusts da Fox Corp vendem ações no valor de US$ 2,06 bilhões
- Fox Corp trusts sell shares worth $2.06 billion
- Fox Stock Extends Losses After Murdoch Share Sale Announcement - Fox (NASDAQ:FOXA), Fox (NASDAQ:FOX)
- Fox Stock Is Trading Lower Tuesday: What's Driving The Action? - Fox (NASDAQ:FOXA), Fox (NASDAQ:FOX)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- FOX, NWSA: Lachlan Murdoch Secures Control of Family Media Empire in $3.3B Deal - TipRanks.com
- Fox stock falls after Murdoch family announces trust resolution and secondary offering
- Fox says litigation related to Murdoch Family Trust has been terminated
- Federal Judge Dismisses Newsmax's Antitrust 'Shotgun Pleading' Complaint Against Fox News - Newsmax (NYSE:NMAX), Fox (NASDAQ:FOXA), Fox (NASDAQ:FOX)
- NFL fans can stream all games this season for the first time — and could end up paying less to do so
- Newsmax sues Fox, claiming TV distribution deals strangled business
- Fox Corp Class A stock hits all-time high of 60.25 USD
- Google’s YouTube Locks in Fox Deal Just in Time for NFL Weekend - TipRanks.com
- Wall Street Breakfast Podcast: Nvidia Forecasts Zero China Revenue (undefined:NVDA)
- YouTube reaches short-term extension with Fox to prevent disruption
- YouTube TV to Make Fox Channels Unavailable if Agreement Is Not Reached
- Fox channels may go dark on YouTube TV from Wednesday over payment dispute
- Disney Bets on Sports Streaming: Will ESPN's New DTC Launch Win Big?
- Fox stock reaches all-time high of 55.03 USD
Faixa diária
57.64 59.74
Faixa anual
41.13 62.69
- Fechamento anterior
- 57.47
- Open
- 57.64
- Bid
- 59.22
- Ask
- 59.52
- Low
- 57.64
- High
- 59.74
- Volume
- 14.846 K
- Mudança diária
- 3.05%
- Mudança mensal
- -0.27%
- Mudança de 6 meses
- 5.28%
- Mudança anual
- 42.18%
