통화 / FOXA
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
FOXA: Fox Corporation - Class A
60.62 USD 0.78 (1.30%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FOXA 환율이 오늘 1.30%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 59.63이고 고가는 61.11이었습니다.
Fox Corporation - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FOXA News
- 메타 목표 주가 880달러, Truist Securities ’매수’ 등급 유지
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- Wednesday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- 폭스, 20.6억 달러 규모 자사주 매각
- 뉴스 코퍼레이션, 가족 신탁 통해 A, B 주식 12.7억 달러 매각
- News Corp trusts sell class A and B shares for $1.27 billion
- 폭스 코퍼레이션 신탁, 20.6억 달러 상당 주식 매각
- Fox Corp trusts sell shares worth $2.06 billion
- Fox Stock Extends Losses After Murdoch Share Sale Announcement - Fox (NASDAQ:FOXA), Fox (NASDAQ:FOX)
- Fox Stock Is Trading Lower Tuesday: What's Driving The Action? - Fox (NASDAQ:FOXA), Fox (NASDAQ:FOX)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- FOX, NWSA: Lachlan Murdoch Secures Control of Family Media Empire in $3.3B Deal - TipRanks.com
- Fox stock falls after Murdoch family announces trust resolution and secondary offering
- Fox says litigation related to Murdoch Family Trust has been terminated
- Federal Judge Dismisses Newsmax's Antitrust 'Shotgun Pleading' Complaint Against Fox News - Newsmax (NYSE:NMAX), Fox (NASDAQ:FOXA), Fox (NASDAQ:FOX)
- NFL fans can stream all games this season for the first time — and could end up paying less to do so
- Newsmax sues Fox, claiming TV distribution deals strangled business
- Fox Corp Class A stock hits all-time high of 60.25 USD
- Google’s YouTube Locks in Fox Deal Just in Time for NFL Weekend - TipRanks.com
- Wall Street Breakfast Podcast: Nvidia Forecasts Zero China Revenue (undefined:NVDA)
- YouTube reaches short-term extension with Fox to prevent disruption
- YouTube TV to Make Fox Channels Unavailable if Agreement Is Not Reached
- Fox channels may go dark on YouTube TV from Wednesday over payment dispute
- Disney Bets on Sports Streaming: Will ESPN's New DTC Launch Win Big?
일일 변동 비율
59.63 61.11
년간 변동
41.13 62.69
- 이전 종가
- 59.84
- 시가
- 59.76
- Bid
- 60.62
- Ask
- 60.92
- 저가
- 59.63
- 고가
- 61.11
- 볼륨
- 9.218 K
- 일일 변동
- 1.30%
- 월 변동
- 2.09%
- 6개월 변동
- 7.77%
- 년간 변동율
- 45.55%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K