FiyatlarBölümler
Dövizler / FOXA
Geri dön - Hisse senetleri

FOXA: Fox Corporation - Class A

60.62 USD 0.78 (1.30%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FOXA fiyatı bugün 1.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 59.63 ve Yüksek fiyatı olarak 61.11 aralığında işlem gördü.

Fox Corporation - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FOXA haberleri

Günlük aralık
59.63 61.11
Yıllık aralık
41.13 62.69
Önceki kapanış
59.84
Açılış
59.76
Satış
60.62
Alış
60.92
Düşük
59.63
Yüksek
61.11
Hacim
9.218 K
Günlük değişim
1.30%
Aylık değişim
2.09%
6 aylık değişim
7.77%
Yıllık değişim
45.55%
21 Eylül, Pazar