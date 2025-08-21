Dövizler / FOXA
FOXA: Fox Corporation - Class A
60.62 USD 0.78 (1.30%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FOXA fiyatı bugün 1.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 59.63 ve Yüksek fiyatı olarak 61.11 aralığında işlem gördü.
Fox Corporation - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
FOXA haberleri
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- Wednesday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- News Corp’a ait aile vakıfları 1,27 milyar dolarlık A ve B sınıfı hisse sattı
- News Corp trusts sell class A and B shares for $1.27 billion
- Fox Corp güven fonları 2,06 milyar dolar değerinde hisse sattı
- Fox Corp trusts sell shares worth $2.06 billion
- Fox Stock Extends Losses After Murdoch Share Sale Announcement - Fox (NASDAQ:FOXA), Fox (NASDAQ:FOX)
- Fox Stock Is Trading Lower Tuesday: What's Driving The Action? - Fox (NASDAQ:FOXA), Fox (NASDAQ:FOX)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- FOX, NWSA: Lachlan Murdoch Secures Control of Family Media Empire in $3.3B Deal - TipRanks.com
- Fox stock falls after Murdoch family announces trust resolution and secondary offering
- Fox says litigation related to Murdoch Family Trust has been terminated
- Federal Judge Dismisses Newsmax's Antitrust 'Shotgun Pleading' Complaint Against Fox News - Newsmax (NYSE:NMAX), Fox (NASDAQ:FOXA), Fox (NASDAQ:FOX)
- NFL fans can stream all games this season for the first time — and could end up paying less to do so
- Newsmax sues Fox, claiming TV distribution deals strangled business
- Fox Corp Class A stock hits all-time high of 60.25 USD
- Google’s YouTube Locks in Fox Deal Just in Time for NFL Weekend - TipRanks.com
- Wall Street Breakfast Podcast: Nvidia Forecasts Zero China Revenue (undefined:NVDA)
- YouTube reaches short-term extension with Fox to prevent disruption
- YouTube TV to Make Fox Channels Unavailable if Agreement Is Not Reached
- Fox channels may go dark on YouTube TV from Wednesday over payment dispute
- Disney Bets on Sports Streaming: Will ESPN's New DTC Launch Win Big?
- Fox stock reaches all-time high of 55.03 USD
- New ESPN and Fox streaming services raise the question of how much is too much for viewers
Günlük aralık
59.63 61.11
Yıllık aralık
41.13 62.69
- Önceki kapanış
- 59.84
- Açılış
- 59.76
- Satış
- 60.62
- Alış
- 60.92
- Düşük
- 59.63
- Yüksek
- 61.11
- Hacim
- 9.218 K
- Günlük değişim
- 1.30%
- Aylık değişim
- 2.09%
- 6 aylık değişim
- 7.77%
- Yıllık değişim
- 45.55%
21 Eylül, Pazar