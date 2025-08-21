Devises / FOXA
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FOXA: Fox Corporation - Class A
60.62 USD 0.78 (1.30%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FOXA a changé de 1.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 59.63 et à un maximum de 61.11.
Suivez la dynamique Fox Corporation - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FOXA Nouvelles
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- Wednesday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Des fiducies Fox Corp vendent des actions d’une valeur de 2,06 milliards€
- News Corp trusts sell class A and B shares for $1.27 billion
- Des fiducies Fox Corp vendent des actions d’une valeur de 2,06 milliards €
- Fox Corp trusts sell shares worth $2.06 billion
- Fox Stock Extends Losses After Murdoch Share Sale Announcement - Fox (NASDAQ:FOXA), Fox (NASDAQ:FOX)
- Fox Stock Is Trading Lower Tuesday: What's Driving The Action? - Fox (NASDAQ:FOXA), Fox (NASDAQ:FOX)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- FOX, NWSA: Lachlan Murdoch Secures Control of Family Media Empire in $3.3B Deal - TipRanks.com
- Fox stock falls after Murdoch family announces trust resolution and secondary offering
- Fox says litigation related to Murdoch Family Trust has been terminated
- Federal Judge Dismisses Newsmax's Antitrust 'Shotgun Pleading' Complaint Against Fox News - Newsmax (NYSE:NMAX), Fox (NASDAQ:FOXA), Fox (NASDAQ:FOX)
- NFL fans can stream all games this season for the first time — and could end up paying less to do so
- Newsmax sues Fox, claiming TV distribution deals strangled business
- Fox Corp Class A stock hits all-time high of 60.25 USD
- Google’s YouTube Locks in Fox Deal Just in Time for NFL Weekend - TipRanks.com
- Wall Street Breakfast Podcast: Nvidia Forecasts Zero China Revenue (undefined:NVDA)
- YouTube reaches short-term extension with Fox to prevent disruption
- YouTube TV to Make Fox Channels Unavailable if Agreement Is Not Reached
- Fox channels may go dark on YouTube TV from Wednesday over payment dispute
- Disney Bets on Sports Streaming: Will ESPN's New DTC Launch Win Big?
- Fox stock reaches all-time high of 55.03 USD
- New ESPN and Fox streaming services raise the question of how much is too much for viewers
Range quotidien
59.63 61.11
Range Annuel
41.13 62.69
- Clôture Précédente
- 59.84
- Ouverture
- 59.76
- Bid
- 60.62
- Ask
- 60.92
- Plus Bas
- 59.63
- Plus Haut
- 61.11
- Volume
- 9.218 K
- Changement quotidien
- 1.30%
- Changement Mensuel
- 2.09%
- Changement à 6 Mois
- 7.77%
- Changement Annuel
- 45.55%
20 septembre, samedi