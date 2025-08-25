Divisas / FOXA
FOXA: Fox Corporation - Class A
59.22 USD 1.75 (3.05%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FOXA de hoy ha cambiado un 3.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 57.64, mientras que el máximo ha alcanzado 59.74.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Fox Corporation - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
57.64 59.74
Rango anual
41.13 62.69
- Cierres anteriores
- 57.47
- Open
- 57.64
- Bid
- 59.22
- Ask
- 59.52
- Low
- 57.64
- High
- 59.74
- Volumen
- 13.511 K
- Cambio diario
- 3.05%
- Cambio mensual
- -0.27%
- Cambio a 6 meses
- 5.28%
- Cambio anual
- 42.18%
