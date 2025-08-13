КотировкиРазделы
FOXA
FOXA: Fox Corporation - Class A

57.47 USD 1.30 (2.21%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FOXA за сегодня изменился на -2.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.44, а максимальная — 58.77.

Дневной диапазон
57.44 58.77
Годовой диапазон
41.13 62.69
Предыдущее закрытие
58.77
Open
58.61
Bid
57.47
Ask
57.77
Low
57.44
High
58.77
Объем
10.965 K
Дневное изменение
-2.21%
Месячное изменение
-3.22%
6-месячное изменение
2.17%
Годовое изменение
37.98%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.