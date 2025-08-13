Валюты / FOXA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FOXA: Fox Corporation - Class A
57.47 USD 1.30 (2.21%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FOXA за сегодня изменился на -2.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.44, а максимальная — 58.77.
Следите за динамикой Fox Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FOXA
- Wednesday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- News Corp trusts sell class A and B shares for $1.27 billion
- Трасты Fox Corp продают акции на сумму $2,06 млрд
- Fox Corp trusts sell shares worth $2.06 billion
- Fox Stock Extends Losses After Murdoch Share Sale Announcement - Fox (NASDAQ:FOXA), Fox (NASDAQ:FOX)
- Fox Stock Is Trading Lower Tuesday: What's Driving The Action? - Fox (NASDAQ:FOXA), Fox (NASDAQ:FOX)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- FOX, NWSA: Lachlan Murdoch Secures Control of Family Media Empire in $3.3B Deal - TipRanks.com
- Fox stock falls after Murdoch family announces trust resolution and secondary offering
- Fox says litigation related to Murdoch Family Trust has been terminated
- Federal Judge Dismisses Newsmax's Antitrust 'Shotgun Pleading' Complaint Against Fox News - Newsmax (NYSE:NMAX), Fox (NASDAQ:FOXA), Fox (NASDAQ:FOX)
- NFL fans can stream all games this season for the first time — and could end up paying less to do so
- Newsmax sues Fox, claiming TV distribution deals strangled business
- Fox Corp Class A stock hits all-time high of 60.25 USD
- Google’s YouTube Locks in Fox Deal Just in Time for NFL Weekend - TipRanks.com
- Wall Street Breakfast Podcast: Nvidia Forecasts Zero China Revenue (undefined:NVDA)
- YouTube reaches short-term extension with Fox to prevent disruption
- YouTube TV to Make Fox Channels Unavailable if Agreement Is Not Reached
- Fox channels may go dark on YouTube TV from Wednesday over payment dispute
- Disney Bets on Sports Streaming: Will ESPN's New DTC Launch Win Big?
- Fox stock reaches all-time high of 55.03 USD
- New ESPN and Fox streaming services raise the question of how much is too much for viewers
- Newsmax settles Dominion defamation case for $67 million, says it couldn’t get fair trial
- Fox Corp Class A stock hits all-time high at 58.76 USD
Дневной диапазон
57.44 58.77
Годовой диапазон
41.13 62.69
- Предыдущее закрытие
- 58.77
- Open
- 58.61
- Bid
- 57.47
- Ask
- 57.77
- Low
- 57.44
- High
- 58.77
- Объем
- 10.965 K
- Дневное изменение
- -2.21%
- Месячное изменение
- -3.22%
- 6-месячное изменение
- 2.17%
- Годовое изменение
- 37.98%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.