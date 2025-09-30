- Visão do mercado
FLG-PA: FLAGSTAR FINANCIAL, INC.
A taxa do FLG-PA para hoje mudou para 1.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.73 e o mais alto foi 22.08.
Veja a dinâmica do par de moedas FLAGSTAR FINANCIAL, INC.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FLG-PA hoje?
Hoje FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PA) está avaliado em 22.05. O instrumento é negociado dentro de 1.15%, o fechamento de ontem foi 21.80, e o volume de negociação atingiu 57. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FLG-PA em tempo real.
As ações de FLAGSTAR FINANCIAL, INC. pagam dividendos?
Atualmente FLAGSTAR FINANCIAL, INC. está avaliado em 22.05. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.47% e USD. Monitore os movimentos de FLG-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FLG-PA?
Você pode comprar ações de FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PA) pelo preço atual 22.05. Ordens geralmente são executadas perto de 22.05 ou 22.35, enquanto 57 e -0.14% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FLG-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FLG-PA?
Investir em FLAGSTAR FINANCIAL, INC. envolve considerar a faixa anual 20.05 - 22.49 e o preço atual 22.05. Muitos comparam 2.56% e -1.47% antes de enviar ordens em 22.05 ou 22.35. Estude as mudanças diárias de preço de FLG-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações FLAGSTAR FINANCIAL, INC.?
O maior preço de FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PA) no último ano foi 22.49. As ações oscilaram bastante dentro de 20.05 - 22.49, e a comparação com 21.80 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de FLAGSTAR FINANCIAL, INC. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações FLAGSTAR FINANCIAL, INC.?
O menor preço de FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PA) no ano foi 20.05. A comparação com o preço atual 22.05 e 20.05 - 22.49 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FLG-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FLG-PA?
No passado FLAGSTAR FINANCIAL, INC. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.80 e -1.47% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 21.80
- Open
- 22.08
- Bid
- 22.05
- Ask
- 22.35
- Low
- 21.73
- High
- 22.08
- Volume
- 57
- Mudança diária
- 1.15%
- Mudança mensal
- 2.56%
- Mudança de 6 meses
- -1.47%
- Mudança anual
- -1.47%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4