CotaçõesSeções
Moedas / FLG-PA
Voltar para Ações

FLG-PA: FLAGSTAR FINANCIAL, INC.

22.05 USD 0.25 (1.15%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FLG-PA para hoje mudou para 1.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.73 e o mais alto foi 22.08.

Veja a dinâmica do par de moedas FLAGSTAR FINANCIAL, INC.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de FLG-PA hoje?

Hoje FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PA) está avaliado em 22.05. O instrumento é negociado dentro de 1.15%, o fechamento de ontem foi 21.80, e o volume de negociação atingiu 57. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FLG-PA em tempo real.

As ações de FLAGSTAR FINANCIAL, INC. pagam dividendos?

Atualmente FLAGSTAR FINANCIAL, INC. está avaliado em 22.05. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.47% e USD. Monitore os movimentos de FLG-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de FLG-PA?

Você pode comprar ações de FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PA) pelo preço atual 22.05. Ordens geralmente são executadas perto de 22.05 ou 22.35, enquanto 57 e -0.14% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FLG-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de FLG-PA?

Investir em FLAGSTAR FINANCIAL, INC. envolve considerar a faixa anual 20.05 - 22.49 e o preço atual 22.05. Muitos comparam 2.56% e -1.47% antes de enviar ordens em 22.05 ou 22.35. Estude as mudanças diárias de preço de FLG-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações FLAGSTAR FINANCIAL, INC.?

O maior preço de FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PA) no último ano foi 22.49. As ações oscilaram bastante dentro de 20.05 - 22.49, e a comparação com 21.80 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de FLAGSTAR FINANCIAL, INC. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações FLAGSTAR FINANCIAL, INC.?

O menor preço de FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PA) no ano foi 20.05. A comparação com o preço atual 22.05 e 20.05 - 22.49 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FLG-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de FLG-PA?

No passado FLAGSTAR FINANCIAL, INC. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.80 e -1.47% após os eventos corporativos.

Faixa diária
21.73 22.08
Faixa anual
20.05 22.49
Fechamento anterior
21.80
Open
22.08
Bid
22.05
Ask
22.35
Low
21.73
High
22.08
Volume
57
Mudança diária
1.15%
Mudança mensal
2.56%
Mudança de 6 meses
-1.47%
Mudança anual
-1.47%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4