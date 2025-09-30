- Übersicht
FLG-PA: FLAGSTAR FINANCIAL, INC.
Der Wechselkurs von FLG-PA hat sich für heute um 1.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.73 bis zu einem Hoch von 22.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die FLAGSTAR FINANCIAL, INC.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FLG-PA heute?
Die Aktie von FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PA) notiert heute bei 22.05. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.15% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.80 und das Handelsvolumen erreichte 57. Das Live-Chart von FLG-PA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FLG-PA Dividenden?
FLAGSTAR FINANCIAL, INC. wird derzeit mit 22.05 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.47% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FLG-PA zu verfolgen.
Wie kaufe ich FLG-PA-Aktien?
Sie können Aktien von FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PA) zum aktuellen Kurs von 22.05 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.05 oder 22.35 platziert, während 57 und -0.14% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FLG-PA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FLG-PA-Aktien?
Bei einer Investition in FLAGSTAR FINANCIAL, INC. müssen die jährliche Spanne 20.05 - 22.49 und der aktuelle Kurs 22.05 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.56% und -1.47%, bevor sie Orders zu 22.05 oder 22.35 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FLG-PA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FLAGSTAR FINANCIAL, INC.?
Der höchste Kurs von FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PA) im vergangenen Jahr lag bei 22.49. Innerhalb von 20.05 - 22.49 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.80 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von FLAGSTAR FINANCIAL, INC. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FLAGSTAR FINANCIAL, INC.?
Der niedrigste Kurs von FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PA) im Laufe des Jahres betrug 20.05. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.05 und der Spanne 20.05 - 22.49 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FLG-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FLG-PA statt?
FLAGSTAR FINANCIAL, INC. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.80 und -1.47% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.80
- Eröffnung
- 22.08
- Bid
- 22.05
- Ask
- 22.35
- Tief
- 21.73
- Hoch
- 22.08
- Volumen
- 57
- Tagesänderung
- 1.15%
- Monatsänderung
- 2.56%
- 6-Monatsänderung
- -1.47%
- Jahresänderung
- -1.47%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4