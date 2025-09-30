KurseKategorien
Währungen / FLG-PA
FLG-PA: FLAGSTAR FINANCIAL, INC.

22.05 USD 0.25 (1.15%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FLG-PA hat sich für heute um 1.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.73 bis zu einem Hoch von 22.08 gehandelt.

Verfolgen Sie die FLAGSTAR FINANCIAL, INC.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von FLG-PA heute?

Die Aktie von FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PA) notiert heute bei 22.05. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.15% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.80 und das Handelsvolumen erreichte 57. Das Live-Chart von FLG-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie FLG-PA Dividenden?

FLAGSTAR FINANCIAL, INC. wird derzeit mit 22.05 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.47% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FLG-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich FLG-PA-Aktien?

Sie können Aktien von FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PA) zum aktuellen Kurs von 22.05 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.05 oder 22.35 platziert, während 57 und -0.14% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FLG-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in FLG-PA-Aktien?

Bei einer Investition in FLAGSTAR FINANCIAL, INC. müssen die jährliche Spanne 20.05 - 22.49 und der aktuelle Kurs 22.05 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.56% und -1.47%, bevor sie Orders zu 22.05 oder 22.35 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FLG-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FLAGSTAR FINANCIAL, INC.?

Der höchste Kurs von FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PA) im vergangenen Jahr lag bei 22.49. Innerhalb von 20.05 - 22.49 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.80 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von FLAGSTAR FINANCIAL, INC. mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FLAGSTAR FINANCIAL, INC.?

Der niedrigste Kurs von FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PA) im Laufe des Jahres betrug 20.05. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.05 und der Spanne 20.05 - 22.49 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FLG-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von FLG-PA statt?

FLAGSTAR FINANCIAL, INC. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.80 und -1.47% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
21.73 22.08
Jahresspanne
20.05 22.49
Vorheriger Schlusskurs
21.80
Eröffnung
22.08
Bid
22.05
Ask
22.35
Tief
21.73
Hoch
22.08
Volumen
57
Tagesänderung
1.15%
Monatsänderung
2.56%
6-Monatsänderung
-1.47%
Jahresänderung
-1.47%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4