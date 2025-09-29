クォートセクション
FLG-PA: FLAGSTAR FINANCIAL, INC.

22.05 USD 0.25 (1.15%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FLG-PAの今日の為替レートは、1.15%変化しました。日中、通貨は1あたり21.73の安値と22.08の高値で取引されました。

FLAGSTAR FINANCIAL, INC.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

FLG-PA株の現在の価格は？

FLAGSTAR FINANCIAL, INC.の株価は本日22.05です。1.15%内で取引され、前日の終値は21.80、取引量は57に達しました。FLG-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

FLAGSTAR FINANCIAL, INC.の株は配当を出しますか？

FLAGSTAR FINANCIAL, INC.の現在の価格は22.05です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.47%やUSDにも注目します。FLG-PAの動きはライブチャートで確認できます。

FLG-PA株を買う方法は？

FLAGSTAR FINANCIAL, INC.の株は現在22.05で購入可能です。注文は通常22.05または22.35付近で行われ、57や-0.14%が市場の動きを示します。FLG-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。

FLG-PA株に投資する方法は？

FLAGSTAR FINANCIAL, INC.への投資では、年間の値幅20.05 - 22.49と現在の22.05を考慮します。注文は多くの場合22.05や22.35で行われる前に、2.56%や-1.47%と比較されます。FLG-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

FLAGSTAR FINANCIAL, INC.の株の最高値は？

FLAGSTAR FINANCIAL, INC.の過去1年の最高値は22.49でした。20.05 - 22.49内で株価は大きく変動し、21.80と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FLAGSTAR FINANCIAL, INC.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

FLAGSTAR FINANCIAL, INC.の株の最低値は？

FLAGSTAR FINANCIAL, INC.(FLG-PA)の年間最安値は20.05でした。現在の22.05や20.05 - 22.49と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FLG-PAの動きはライブチャートで確認できます。

FLG-PAの株式分割はいつ行われましたか？

FLAGSTAR FINANCIAL, INC.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.80、-1.47%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
21.73 22.08
1年のレンジ
20.05 22.49
以前の終値
21.80
始値
22.08
買値
22.05
買値
22.35
安値
21.73
高値
22.08
出来高
57
1日の変化
1.15%
1ヶ月の変化
2.56%
6ヶ月の変化
-1.47%
1年の変化
-1.47%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待