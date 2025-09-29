- 概要
FLG-PA: FLAGSTAR FINANCIAL, INC.
FLG-PAの今日の為替レートは、1.15%変化しました。日中、通貨は1あたり21.73の安値と22.08の高値で取引されました。
FLAGSTAR FINANCIAL, INC.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
FLG-PA株の現在の価格は？
FLAGSTAR FINANCIAL, INC.の株価は本日22.05です。1.15%内で取引され、前日の終値は21.80、取引量は57に達しました。FLG-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
FLAGSTAR FINANCIAL, INC.の株は配当を出しますか？
FLAGSTAR FINANCIAL, INC.の現在の価格は22.05です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.47%やUSDにも注目します。FLG-PAの動きはライブチャートで確認できます。
FLG-PA株を買う方法は？
FLAGSTAR FINANCIAL, INC.の株は現在22.05で購入可能です。注文は通常22.05または22.35付近で行われ、57や-0.14%が市場の動きを示します。FLG-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。
FLG-PA株に投資する方法は？
FLAGSTAR FINANCIAL, INC.への投資では、年間の値幅20.05 - 22.49と現在の22.05を考慮します。注文は多くの場合22.05や22.35で行われる前に、2.56%や-1.47%と比較されます。FLG-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
FLAGSTAR FINANCIAL, INC.の株の最高値は？
FLAGSTAR FINANCIAL, INC.の過去1年の最高値は22.49でした。20.05 - 22.49内で株価は大きく変動し、21.80と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FLAGSTAR FINANCIAL, INC.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
FLAGSTAR FINANCIAL, INC.の株の最低値は？
FLAGSTAR FINANCIAL, INC.(FLG-PA)の年間最安値は20.05でした。現在の22.05や20.05 - 22.49と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FLG-PAの動きはライブチャートで確認できます。
FLG-PAの株式分割はいつ行われましたか？
FLAGSTAR FINANCIAL, INC.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.80、-1.47%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 21.80
- 始値
- 22.08
- 買値
- 22.05
- 買値
- 22.35
- 安値
- 21.73
- 高値
- 22.08
- 出来高
- 57
- 1日の変化
- 1.15%
- 1ヶ月の変化
- 2.56%
- 6ヶ月の変化
- -1.47%
- 1年の変化
- -1.47%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
