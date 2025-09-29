КотировкиРазделы
Валюты / FLG-PA
FLG-PA: FLAGSTAR FINANCIAL, INC.

22.03 USD 0.23 (1.06%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FLG-PA за сегодня изменился на 1.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.73, а максимальная — 22.08.

Следите за динамикой FLAGSTAR FINANCIAL, INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLG-PA сегодня?

FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PA) сегодня оценивается на уровне 22.03. Инструмент торгуется в пределах 1.06%, вчерашнее закрытие составило 21.80, а торговый объем достиг 53. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLG-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FLAGSTAR FINANCIAL, INC.?

FLAGSTAR FINANCIAL, INC. в настоящее время оценивается в 22.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.56% и USD. Отслеживайте движения FLG-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции FLG-PA?

Вы можете купить акции FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PA) по текущей цене 22.03. Ордера обычно размещаются около 22.03 или 22.33, тогда как 53 и -0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLG-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLG-PA?

Инвестирование в FLAGSTAR FINANCIAL, INC. предполагает учет годового диапазона 20.05 - 22.49 и текущей цены 22.03. Многие сравнивают 2.47% и -1.56% перед размещением ордеров на 22.03 или 22.33. Изучайте ежедневные изменения цены FLG-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FLAGSTAR FINANCIAL, INC.?

Самая высокая цена FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PA) за последний год составила 22.49. Акции заметно колебались в пределах 20.05 - 22.49, сравнение с 21.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FLAGSTAR FINANCIAL, INC. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FLAGSTAR FINANCIAL, INC.?

Самая низкая цена FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PA) за год составила 20.05. Сравнение с текущими 22.03 и 20.05 - 22.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLG-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLG-PA?

В прошлом FLAGSTAR FINANCIAL, INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.80 и -1.56% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.73 22.08
Годовой диапазон
20.05 22.49
Предыдущее закрытие
21.80
Open
22.08
Bid
22.03
Ask
22.33
Low
21.73
High
22.08
Объем
53
Дневное изменение
1.06%
Месячное изменение
2.47%
6-месячное изменение
-1.56%
Годовое изменение
-1.56%
