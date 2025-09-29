- Обзор рынка
FLG-PA: FLAGSTAR FINANCIAL, INC.
Курс FLG-PA за сегодня изменился на 1.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.73, а максимальная — 22.08.
Следите за динамикой FLAGSTAR FINANCIAL, INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FLG-PA сегодня?
FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PA) сегодня оценивается на уровне 22.03. Инструмент торгуется в пределах 1.06%, вчерашнее закрытие составило 21.80, а торговый объем достиг 53. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLG-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FLAGSTAR FINANCIAL, INC.?
FLAGSTAR FINANCIAL, INC. в настоящее время оценивается в 22.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.56% и USD. Отслеживайте движения FLG-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции FLG-PA?
Вы можете купить акции FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PA) по текущей цене 22.03. Ордера обычно размещаются около 22.03 или 22.33, тогда как 53 и -0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLG-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FLG-PA?
Инвестирование в FLAGSTAR FINANCIAL, INC. предполагает учет годового диапазона 20.05 - 22.49 и текущей цены 22.03. Многие сравнивают 2.47% и -1.56% перед размещением ордеров на 22.03 или 22.33. Изучайте ежедневные изменения цены FLG-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FLAGSTAR FINANCIAL, INC.?
Самая высокая цена FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PA) за последний год составила 22.49. Акции заметно колебались в пределах 20.05 - 22.49, сравнение с 21.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FLAGSTAR FINANCIAL, INC. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FLAGSTAR FINANCIAL, INC.?
Самая низкая цена FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PA) за год составила 20.05. Сравнение с текущими 22.03 и 20.05 - 22.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLG-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FLG-PA?
В прошлом FLAGSTAR FINANCIAL, INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.80 и -1.56% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.80
- Open
- 22.08
- Bid
- 22.03
- Ask
- 22.33
- Low
- 21.73
- High
- 22.08
- Объем
- 53
- Дневное изменение
- 1.06%
- Месячное изменение
- 2.47%
- 6-месячное изменение
- -1.56%
- Годовое изменение
- -1.56%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%