Курс FLG-PA за сегодня изменился на 1.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.73, а максимальная — 22.08.

Следите за динамикой FLAGSTAR FINANCIAL, INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.