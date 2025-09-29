报价部分
货币 / FLG-PA
FLG-PA: FLAGSTAR FINANCIAL, INC.

22.05 USD 0.25 (1.15%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FLG-PA汇率已更改1.15%。当日，交易品种以低点21.73和高点22.08进行交易。

关注FLAGSTAR FINANCIAL, INC.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

FLG-PA股票今天的价格是多少？

FLAGSTAR FINANCIAL, INC.股票今天的定价为22.05。它在1.15%范围内交易，昨天的收盘价为21.80，交易量达到57。FLG-PA的实时价格图表显示了这些更新。

FLAGSTAR FINANCIAL, INC.股票是否支付股息？

FLAGSTAR FINANCIAL, INC.目前的价值为22.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.47%和USD。实时查看图表以跟踪FLG-PA走势。

如何购买FLG-PA股票？

您可以以22.05的当前价格购买FLAGSTAR FINANCIAL, INC.股票。订单通常设置在22.05或22.35附近，而57和-0.14%显示市场活动。立即关注FLG-PA的实时图表更新。

如何投资FLG-PA股票？

投资FLAGSTAR FINANCIAL, INC.需要考虑年度范围20.05 - 22.49和当前价格22.05。许多人在以22.05或22.35下订单之前，会比较2.56%和。实时查看FLG-PA价格图表，了解每日变化。

FLAGSTAR FINANCIAL, INC.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FLAGSTAR FINANCIAL, INC.的最高价格是22.49。在20.05 - 22.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FLAGSTAR FINANCIAL, INC.的绩效。

FLAGSTAR FINANCIAL, INC.股票的最低价格是多少？

FLAGSTAR FINANCIAL, INC.（FLG-PA）的最低价格为20.05。将其与当前的22.05和20.05 - 22.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLG-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLG-PA股票是什么时候拆分的？

FLAGSTAR FINANCIAL, INC.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.80和-1.47%中可见。

日范围
21.73 22.08
年范围
20.05 22.49
前一天收盘价
21.80
开盘价
22.08
卖价
22.05
买价
22.35
最低价
21.73
最高价
22.08
交易量
57
日变化
1.15%
月变化
2.56%
6个月变化
-1.47%
年变化
-1.47%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值