FLG-PA: FLAGSTAR FINANCIAL, INC.
Il tasso di cambio FLG-PA ha avuto una variazione del 1.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.73 e ad un massimo di 22.08.
Segui le dinamiche di FLAGSTAR FINANCIAL, INC.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FLG-PA oggi?
Oggi le azioni FLAGSTAR FINANCIAL, INC. sono prezzate a 22.05. Viene scambiato all'interno di 1.15%, la chiusura di ieri è stata 21.80 e il volume degli scambi ha raggiunto 57. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FLG-PA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni FLAGSTAR FINANCIAL, INC. pagano dividendi?
FLAGSTAR FINANCIAL, INC. è attualmente valutato a 22.05. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.47% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FLG-PA.
Come acquistare azioni FLG-PA?
Puoi acquistare azioni FLAGSTAR FINANCIAL, INC. al prezzo attuale di 22.05. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.05 o 22.35, mentre 57 e -0.14% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FLG-PA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FLG-PA?
Investire in FLAGSTAR FINANCIAL, INC. implica considerare l'intervallo annuale 20.05 - 22.49 e il prezzo attuale 22.05. Molti confrontano 2.56% e -1.47% prima di effettuare ordini su 22.05 o 22.35. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FLG-PA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni FLAGSTAR FINANCIAL, INC.?
Il prezzo massimo di FLAGSTAR FINANCIAL, INC. nell'ultimo anno è stato 22.49. All'interno di 20.05 - 22.49, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.80 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di FLAGSTAR FINANCIAL, INC. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FLAGSTAR FINANCIAL, INC.?
Il prezzo più basso di FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PA) nel corso dell'anno è stato 20.05. Confrontandolo con gli attuali 22.05 e 20.05 - 22.49 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FLG-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FLG-PA?
FLAGSTAR FINANCIAL, INC. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.80 e -1.47%.
- Chiusura Precedente
- 21.80
- Apertura
- 22.08
- Bid
- 22.05
- Ask
- 22.35
- Minimo
- 21.73
- Massimo
- 22.08
- Volume
- 57
- Variazione giornaliera
- 1.15%
- Variazione Mensile
- 2.56%
- Variazione Semestrale
- -1.47%
- Variazione Annuale
- -1.47%
