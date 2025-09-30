QuotazioniSezioni
Valute / FLG-PA
Tornare a Azioni

FLG-PA: FLAGSTAR FINANCIAL, INC.

22.05 USD 0.25 (1.15%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FLG-PA ha avuto una variazione del 1.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.73 e ad un massimo di 22.08.

Segui le dinamiche di FLAGSTAR FINANCIAL, INC.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni FLG-PA oggi?

Oggi le azioni FLAGSTAR FINANCIAL, INC. sono prezzate a 22.05. Viene scambiato all'interno di 1.15%, la chiusura di ieri è stata 21.80 e il volume degli scambi ha raggiunto 57. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FLG-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni FLAGSTAR FINANCIAL, INC. pagano dividendi?

FLAGSTAR FINANCIAL, INC. è attualmente valutato a 22.05. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.47% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FLG-PA.

Come acquistare azioni FLG-PA?

Puoi acquistare azioni FLAGSTAR FINANCIAL, INC. al prezzo attuale di 22.05. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.05 o 22.35, mentre 57 e -0.14% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FLG-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni FLG-PA?

Investire in FLAGSTAR FINANCIAL, INC. implica considerare l'intervallo annuale 20.05 - 22.49 e il prezzo attuale 22.05. Molti confrontano 2.56% e -1.47% prima di effettuare ordini su 22.05 o 22.35. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FLG-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni FLAGSTAR FINANCIAL, INC.?

Il prezzo massimo di FLAGSTAR FINANCIAL, INC. nell'ultimo anno è stato 22.49. All'interno di 20.05 - 22.49, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.80 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di FLAGSTAR FINANCIAL, INC. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FLAGSTAR FINANCIAL, INC.?

Il prezzo più basso di FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PA) nel corso dell'anno è stato 20.05. Confrontandolo con gli attuali 22.05 e 20.05 - 22.49 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FLG-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FLG-PA?

FLAGSTAR FINANCIAL, INC. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.80 e -1.47%.

Intervallo Giornaliero
21.73 22.08
Intervallo Annuale
20.05 22.49
Chiusura Precedente
21.80
Apertura
22.08
Bid
22.05
Ask
22.35
Minimo
21.73
Massimo
22.08
Volume
57
Variazione giornaliera
1.15%
Variazione Mensile
2.56%
Variazione Semestrale
-1.47%
Variazione Annuale
-1.47%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4