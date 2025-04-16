- Visão do mercado
FDVV: Fidelity High Dividend ETF
A taxa do FDVV para hoje mudou para 1.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 54.99 e o mais alto foi 55.36.
Veja a dinâmica do par de moedas Fidelity High Dividend ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FDVV Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FDVV hoje?
Hoje Fidelity High Dividend ETF (FDVV) está avaliado em 55.22. O instrumento é negociado dentro de 54.99 - 55.36, o fechamento de ontem foi 54.64, e o volume de negociação atingiu 833. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FDVV em tempo real.
As ações de Fidelity High Dividend ETF pagam dividendos?
Atualmente Fidelity High Dividend ETF está avaliado em 55.22. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.30% e USD. Monitore os movimentos de FDVV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FDVV?
Você pode comprar ações de Fidelity High Dividend ETF (FDVV) pelo preço atual 55.22. Ordens geralmente são executadas perto de 55.22 ou 55.52, enquanto 833 e 0.16% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FDVV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FDVV?
Investir em Fidelity High Dividend ETF envolve considerar a faixa anual 42.81 - 56.19 e o preço atual 55.22. Muitos comparam -0.95% e 14.47% antes de enviar ordens em 55.22 ou 55.52. Estude as mudanças diárias de preço de FDVV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Fidelity High Dividend ETF?
O maior preço de Fidelity High Dividend ETF (FDVV) no último ano foi 56.19. As ações oscilaram bastante dentro de 42.81 - 56.19, e a comparação com 54.64 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Fidelity High Dividend ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Fidelity High Dividend ETF?
O menor preço de Fidelity High Dividend ETF (FDVV) no ano foi 42.81. A comparação com o preço atual 55.22 e 42.81 - 56.19 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FDVV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FDVV?
No passado Fidelity High Dividend ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 54.64 e 9.30% após os eventos corporativos.
