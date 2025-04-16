- Genel bakış
FDVV: Fidelity High Dividend ETF
FDVV fiyatı bugün 1.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 54.99 ve Yüksek fiyatı olarak 55.36 aralığında işlem gördü.
Fidelity High Dividend ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
FDVV haberleri
Sıkça sorulan sorular
FDVV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Fidelity High Dividend ETF hisse senedi 55.33 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 54.99 - 55.36 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 54.64 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 713 değerine ulaştı. FDVV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Fidelity High Dividend ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Fidelity High Dividend ETF hisse senedi şu anda 55.33 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 9.52% ve USD değerlerini izler. FDVV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
FDVV hisse senedi nasıl alınır?
Fidelity High Dividend ETF hisselerini şu anki 55.33 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 55.33 ve Ask 55.63 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 713 ve günlük değişim oranı 0.36% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FDVV fiyat hareketlerini takip edin.
FDVV hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Fidelity High Dividend ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 42.81 - 56.19 ve mevcut fiyatı 55.33 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 55.33 veya Ask 55.63 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.75% ve 6 aylık değişim oranı 14.70% değerlerini karşılaştırır. FDVV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Fidelity High Dividend ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Fidelity High Dividend ETF hisse senedi yıllık olarak 56.19 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 42.81 - 56.19). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 54.64 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Fidelity High Dividend ETF performansını takip edin.
Fidelity High Dividend ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Fidelity High Dividend ETF (FDVV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 42.81 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 55.33 ve hareket ettiği yıllık aralık 42.81 - 56.19 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FDVV fiyat hareketlerini izleyin.
FDVV hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Fidelity High Dividend ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 54.64 ve yıllık değişim oranı 9.52% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 54.64
- Açılış
- 55.13
- Satış
- 55.33
- Alış
- 55.63
- Düşük
- 54.99
- Yüksek
- 55.36
- Hacim
- 713
- Günlük değişim
- 1.26%
- Aylık değişim
- -0.75%
- 6 aylık değişim
- 14.70%
- Yıllık değişim
- 9.52%
