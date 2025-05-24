- Panorámica
FDVV: Fidelity High Dividend ETF
El tipo de cambio de FDVV de hoy ha cambiado un 1.17%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 54.99, mientras que el máximo ha alcanzado 55.36.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Fidelity High Dividend ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FDVV News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FDVV hoy?
Fidelity High Dividend ETF (FDVV) se evalúa hoy en 55.28. El instrumento se negocia dentro de 54.99 - 55.36; el cierre de ayer ha sido 54.64 y el volumen comercial ha alcanzado 1330. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FDVV en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Fidelity High Dividend ETF?
Fidelity High Dividend ETF se evalúa actualmente en 55.28. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 9.42% y USD. Monitoree los movimientos de FDVV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FDVV?
Puede comprar acciones de Fidelity High Dividend ETF (FDVV) al precio actual de 55.28. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 55.28 o 55.58, mientras que 1330 y 0.27% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FDVV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FDVV?
Invertir en Fidelity High Dividend ETF implica tener en cuenta el rango anual 42.81 - 56.19 y el precio actual 55.28. Muchos comparan -0.84% y 14.59% antes de colocar órdenes en 55.28 o 55.58. Estudie los cambios diarios de precios de FDVV en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Fidelity High Dividend ETF?
El precio más alto de Fidelity High Dividend ETF (FDVV) en el último año ha sido 56.19. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 42.81 - 56.19, una comparación con 54.64 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Fidelity High Dividend ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Fidelity High Dividend ETF?
El precio más bajo de Fidelity High Dividend ETF (FDVV) para el año ha sido 42.81. La comparación con los actuales 55.28 y 42.81 - 56.19 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FDVV en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FDVV?
En el pasado, Fidelity High Dividend ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 54.64 y 9.42% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 54.64
- Open
- 55.13
- Bid
- 55.28
- Ask
- 55.58
- Low
- 54.99
- High
- 55.36
- Volumen
- 1.330 K
- Cambio diario
- 1.17%
- Cambio mensual
- -0.84%
- Cambio a 6 meses
- 14.59%
- Cambio anual
- 9.42%
