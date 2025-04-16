- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FDVV: Fidelity High Dividend ETF
Il tasso di cambio FDVV ha avuto una variazione del 1.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 54.99 e ad un massimo di 55.36.
Segui le dinamiche di Fidelity High Dividend ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FDVV News
- Is Fidelity High Dividend ETF (FDVV) a Strong ETF Right Now?
- FDVV: Beating SCHD And SPY With A Dividend ETF (NYSEARCA:FDVV)
- SCHD Vs. FDVV: How These Two Great Dividend Funds Compare (NYSEARCA:SCHD)
- How To Invest $100,000 In A Near-Perfect Strategy Portfolio
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- FDVV: One Portfolio For Income And Growth (NYSEARCA:FDVV)
- FDVV Can't Have It Both Ways (NYSEARCA:FDVV)
- FDL: The Portfolio Rebalance Is Hurting Performance; Consider Alternatives
- Is Fidelity High Dividend ETF (FDVV) a Strong ETF Right Now?
- Redefining Dividend Dynamics For Equity Income Investors
- FDVV: A Solid Dividend ETF With A Potential To Offer Lofty Returns In Long Term
- FDVV: Compelling Choice For Retirees That Want Income & Growth (NYSEARCA:FDVV)
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- DIVB Can Beat The S&P 500, A Worth Considering Dividend ETF For The Long Term (BATS:DIVB)
- RDIV: Checking In On Invesco's High-Yielding Revenue-Weighted ETF (NYSEARCA:RDIV)
- DHS Is A Solid ETF, But Peers Offer Higher Returns With Modest Risk Factor
- TBG: A High-Conviction Dividend ETF Finding Its Footing (NYSEARCA:TBG)
- NUDV ETF: ESG Goals Met But Quality And Dividend Screens Fall Short (BATS:NUDV)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- FDVV: Defensive Along With Growth Optionality (NYSEARCA:FDVV)
- HDV: This Core High Dividend ETF Is Back On My Watchlist (NYSEARCA:HDV)
- FDVV: The Overvalued Value ETF (NYSEARCA:FDVV)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- How Dividend Investors Should Consider Positioning, 2 Attractive Stocks For The Long Term
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FDVV oggi?
Oggi le azioni Fidelity High Dividend ETF sono prezzate a 55.28. Viene scambiato all'interno di 54.99 - 55.36, la chiusura di ieri è stata 54.64 e il volume degli scambi ha raggiunto 892. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FDVV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Fidelity High Dividend ETF pagano dividendi?
Fidelity High Dividend ETF è attualmente valutato a 55.28. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.42% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FDVV.
Come acquistare azioni FDVV?
Puoi acquistare azioni Fidelity High Dividend ETF al prezzo attuale di 55.28. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 55.28 o 55.58, mentre 892 e 0.27% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FDVV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FDVV?
Investire in Fidelity High Dividend ETF implica considerare l'intervallo annuale 42.81 - 56.19 e il prezzo attuale 55.28. Molti confrontano -0.84% e 14.59% prima di effettuare ordini su 55.28 o 55.58. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FDVV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Fidelity High Dividend ETF?
Il prezzo massimo di Fidelity High Dividend ETF nell'ultimo anno è stato 56.19. All'interno di 42.81 - 56.19, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 54.64 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Fidelity High Dividend ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Fidelity High Dividend ETF?
Il prezzo più basso di Fidelity High Dividend ETF (FDVV) nel corso dell'anno è stato 42.81. Confrontandolo con gli attuali 55.28 e 42.81 - 56.19 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FDVV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FDVV?
Fidelity High Dividend ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 54.64 e 9.42%.
- Chiusura Precedente
- 54.64
- Apertura
- 55.13
- Bid
- 55.28
- Ask
- 55.58
- Minimo
- 54.99
- Massimo
- 55.36
- Volume
- 892
- Variazione giornaliera
- 1.17%
- Variazione Mensile
- -0.84%
- Variazione Semestrale
- 14.59%
- Variazione Annuale
- 9.42%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev