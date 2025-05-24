- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FDVV: Fidelity High Dividend ETF
FDVVの今日の為替レートは、1.17%変化しました。日中、通貨は1あたり54.99の安値と55.36の高値で取引されました。
Fidelity High Dividend ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FDVV News
- The Fidelity Dividend ETF beating Vanguard and Schwab in 2025
- Is Fidelity High Dividend ETF (FDVV) a Strong ETF Right Now?
- FDVV: Beating SCHD And SPY With A Dividend ETF (NYSEARCA:FDVV)
- SCHD Vs. FDVV: How These Two Great Dividend Funds Compare (NYSEARCA:SCHD)
- How To Invest $100,000 In A Near-Perfect Strategy Portfolio
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- FDVV: One Portfolio For Income And Growth (NYSEARCA:FDVV)
- FDVV Can't Have It Both Ways (NYSEARCA:FDVV)
- FDL: The Portfolio Rebalance Is Hurting Performance; Consider Alternatives
- Is Fidelity High Dividend ETF (FDVV) a Strong ETF Right Now?
- Redefining Dividend Dynamics For Equity Income Investors
- FDVV: A Solid Dividend ETF With A Potential To Offer Lofty Returns In Long Term
- FDVV: Compelling Choice For Retirees That Want Income & Growth (NYSEARCA:FDVV)
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- DIVB Can Beat The S&P 500, A Worth Considering Dividend ETF For The Long Term (BATS:DIVB)
- RDIV: Checking In On Invesco's High-Yielding Revenue-Weighted ETF (NYSEARCA:RDIV)
- DHS Is A Solid ETF, But Peers Offer Higher Returns With Modest Risk Factor
- TBG: A High-Conviction Dividend ETF Finding Its Footing (NYSEARCA:TBG)
- NUDV ETF: ESG Goals Met But Quality And Dividend Screens Fall Short (BATS:NUDV)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- FDVV: Defensive Along With Growth Optionality (NYSEARCA:FDVV)
- HDV: This Core High Dividend ETF Is Back On My Watchlist (NYSEARCA:HDV)
- FDVV: The Overvalued Value ETF (NYSEARCA:FDVV)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
よくあるご質問
FDVV株の現在の価格は？
Fidelity High Dividend ETFの株価は本日55.28です。54.99 - 55.36内で取引され、前日の終値は54.64、取引量は1330に達しました。FDVVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Fidelity High Dividend ETFの株は配当を出しますか？
Fidelity High Dividend ETFの現在の価格は55.28です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.42%やUSDにも注目します。FDVVの動きはライブチャートで確認できます。
FDVV株を買う方法は？
Fidelity High Dividend ETFの株は現在55.28で購入可能です。注文は通常55.28または55.58付近で行われ、1330や0.27%が市場の動きを示します。FDVVの最新情報はライブチャートで確認できます。
FDVV株に投資する方法は？
Fidelity High Dividend ETFへの投資では、年間の値幅42.81 - 56.19と現在の55.28を考慮します。注文は多くの場合55.28や55.58で行われる前に、-0.84%や14.59%と比較されます。FDVVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Fidelity High Dividend ETFの株の最高値は？
Fidelity High Dividend ETFの過去1年の最高値は56.19でした。42.81 - 56.19内で株価は大きく変動し、54.64と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Fidelity High Dividend ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Fidelity High Dividend ETFの株の最低値は？
Fidelity High Dividend ETF(FDVV)の年間最安値は42.81でした。現在の55.28や42.81 - 56.19と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FDVVの動きはライブチャートで確認できます。
FDVVの株式分割はいつ行われましたか？
Fidelity High Dividend ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、54.64、9.42%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 54.64
- 始値
- 55.13
- 買値
- 55.28
- 買値
- 55.58
- 安値
- 54.99
- 高値
- 55.36
- 出来高
- 1.330 K
- 1日の変化
- 1.17%
- 1ヶ月の変化
- -0.84%
- 6ヶ月の変化
- 14.59%
- 1年の変化
- 9.42%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前