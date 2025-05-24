クォートセクション
通貨 / FDVV
FDVV: Fidelity High Dividend ETF

55.28 USD 0.64 (1.17%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FDVVの今日の為替レートは、1.17%変化しました。日中、通貨は1あたり54.99の安値と55.36の高値で取引されました。

Fidelity High Dividend ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

FDVV News

よくあるご質問

FDVV株の現在の価格は？

Fidelity High Dividend ETFの株価は本日55.28です。54.99 - 55.36内で取引され、前日の終値は54.64、取引量は1330に達しました。FDVVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Fidelity High Dividend ETFの株は配当を出しますか？

Fidelity High Dividend ETFの現在の価格は55.28です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.42%やUSDにも注目します。FDVVの動きはライブチャートで確認できます。

FDVV株を買う方法は？

Fidelity High Dividend ETFの株は現在55.28で購入可能です。注文は通常55.28または55.58付近で行われ、1330や0.27%が市場の動きを示します。FDVVの最新情報はライブチャートで確認できます。

FDVV株に投資する方法は？

Fidelity High Dividend ETFへの投資では、年間の値幅42.81 - 56.19と現在の55.28を考慮します。注文は多くの場合55.28や55.58で行われる前に、-0.84%や14.59%と比較されます。FDVVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Fidelity High Dividend ETFの株の最高値は？

Fidelity High Dividend ETFの過去1年の最高値は56.19でした。42.81 - 56.19内で株価は大きく変動し、54.64と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Fidelity High Dividend ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Fidelity High Dividend ETFの株の最低値は？

Fidelity High Dividend ETF(FDVV)の年間最安値は42.81でした。現在の55.28や42.81 - 56.19と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FDVVの動きはライブチャートで確認できます。

FDVVの株式分割はいつ行われましたか？

Fidelity High Dividend ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、54.64、9.42%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
54.99 55.36
1年のレンジ
42.81 56.19
以前の終値
54.64
始値
55.13
買値
55.28
買値
55.58
安値
54.99
高値
55.36
出来高
1.330 K
1日の変化
1.17%
1ヶ月の変化
-0.84%
6ヶ月の変化
14.59%
1年の変化
9.42%
