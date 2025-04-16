FDVV: Fidelity High Dividend ETF
今日FDVV汇率已更改1.06%。当日，交易品种以低点54.99和高点55.36进行交易。
关注Fidelity High Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
FDVV股票今天的价格是多少？
Fidelity High Dividend ETF股票今天的定价为55.22。它在54.99 - 55.36范围内交易，昨天的收盘价为54.64，交易量达到833。FDVV的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity High Dividend ETF股票是否支付股息？
Fidelity High Dividend ETF目前的价值为55.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.30%和USD。实时查看图表以跟踪FDVV走势。
如何购买FDVV股票？
您可以以55.22的当前价格购买Fidelity High Dividend ETF股票。订单通常设置在55.22或55.52附近，而833和0.16%显示市场活动。立即关注FDVV的实时图表更新。
如何投资FDVV股票？
投资Fidelity High Dividend ETF需要考虑年度范围42.81 - 56.19和当前价格55.22。许多人在以55.22或55.52下订单之前，会比较-0.95%和。实时查看FDVV价格图表，了解每日变化。
Fidelity High Dividend ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity High Dividend ETF的最高价格是56.19。在42.81 - 56.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity High Dividend ETF的绩效。
Fidelity High Dividend ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity High Dividend ETF（FDVV）的最低价格为42.81。将其与当前的55.22和42.81 - 56.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDVV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FDVV股票是什么时候拆分的？
Fidelity High Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.64和9.30%中可见。
- 前一天收盘价
- 54.64
- 开盘价
- 55.13
- 卖价
- 55.22
- 买价
- 55.52
- 最低价
- 54.99
- 最高价
- 55.36
- 交易量
- 833
- 日变化
- 1.06%
- 月变化
- -0.95%
- 6个月变化
- 14.47%
- 年变化
- 9.30%