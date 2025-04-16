CotationsSections
Devises / FDVV
FDVV: Fidelity High Dividend ETF

55.28 USD 0.64 (1.17%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FDVV a changé de 1.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 54.99 et à un maximum de 55.36.

Suivez la dynamique Fidelity High Dividend ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action FDVV aujourd'hui ?

L'action Fidelity High Dividend ETF est cotée à 55.28 aujourd'hui. Elle se négocie dans 54.99 - 55.36, a clôturé hier à 54.64 et son volume d'échange a atteint 892. Le graphique en temps réel du cours de FDVV présente ces mises à jour.

L'action Fidelity High Dividend ETF verse-t-elle des dividendes ?

Fidelity High Dividend ETF est actuellement valorisé à 55.28. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 9.42% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FDVV.

Comment acheter des actions FDVV ?

Vous pouvez acheter des actions Fidelity High Dividend ETF au cours actuel de 55.28. Les ordres sont généralement placés à proximité de 55.28 ou de 55.58, le 892 et le 0.27% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FDVV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action FDVV ?

Investir dans Fidelity High Dividend ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 42.81 - 56.19 et le prix actuel 55.28. Beaucoup comparent -0.84% et 14.59% avant de passer des ordres à 55.28 ou 55.58. Consultez le graphique du cours de FDVV en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Fidelity High Dividend ETF ?

Le cours le plus élevé de Fidelity High Dividend ETF l'année dernière était 56.19. Au cours de 42.81 - 56.19, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 54.64 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Fidelity High Dividend ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Fidelity High Dividend ETF ?

Le cours le plus bas de Fidelity High Dividend ETF (FDVV) sur l'année a été 42.81. Sa comparaison avec 55.28 et 42.81 - 56.19 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FDVV sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action FDVV a-t-elle été divisée ?

Fidelity High Dividend ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 54.64 et 9.42% après les opérations sur titres.

Range quotidien
54.99 55.36
Range Annuel
42.81 56.19
Clôture Précédente
54.64
Ouverture
55.13
Bid
55.28
Ask
55.58
Plus Bas
54.99
Plus Haut
55.36
Volume
892
Changement quotidien
1.17%
Changement Mensuel
-0.84%
Changement à 6 Mois
14.59%
Changement Annuel
9.42%
