- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FDVV: Fidelity High Dividend ETF
Der Wechselkurs von FDVV hat sich für heute um 1.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 54.99 bis zu einem Hoch von 55.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fidelity High Dividend ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FDVV News
- The Fidelity Dividend ETF beating Vanguard and Schwab in 2025
- Is Fidelity High Dividend ETF (FDVV) a Strong ETF Right Now?
- FDVV: Beating SCHD And SPY With A Dividend ETF (NYSEARCA:FDVV)
- SCHD Vs. FDVV: How These Two Great Dividend Funds Compare (NYSEARCA:SCHD)
- How To Invest $100,000 In A Near-Perfect Strategy Portfolio
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- FDVV: One Portfolio For Income And Growth (NYSEARCA:FDVV)
- FDVV Can't Have It Both Ways (NYSEARCA:FDVV)
- FDL: The Portfolio Rebalance Is Hurting Performance; Consider Alternatives
- Is Fidelity High Dividend ETF (FDVV) a Strong ETF Right Now?
- Redefining Dividend Dynamics For Equity Income Investors
- FDVV: A Solid Dividend ETF With A Potential To Offer Lofty Returns In Long Term
- FDVV: Compelling Choice For Retirees That Want Income & Growth (NYSEARCA:FDVV)
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- DIVB Can Beat The S&P 500, A Worth Considering Dividend ETF For The Long Term (BATS:DIVB)
- RDIV: Checking In On Invesco's High-Yielding Revenue-Weighted ETF (NYSEARCA:RDIV)
- DHS Is A Solid ETF, But Peers Offer Higher Returns With Modest Risk Factor
- TBG: A High-Conviction Dividend ETF Finding Its Footing (NYSEARCA:TBG)
- NUDV ETF: ESG Goals Met But Quality And Dividend Screens Fall Short (BATS:NUDV)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- FDVV: Defensive Along With Growth Optionality (NYSEARCA:FDVV)
- HDV: This Core High Dividend ETF Is Back On My Watchlist (NYSEARCA:HDV)
- FDVV: The Overvalued Value ETF (NYSEARCA:FDVV)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FDVV heute?
Die Aktie von Fidelity High Dividend ETF (FDVV) notiert heute bei 55.28. Sie wird innerhalb einer Spanne von 54.99 - 55.36 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 54.64 und das Handelsvolumen erreichte 1330. Das Live-Chart von FDVV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FDVV Dividenden?
Fidelity High Dividend ETF wird derzeit mit 55.28 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.42% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FDVV zu verfolgen.
Wie kaufe ich FDVV-Aktien?
Sie können Aktien von Fidelity High Dividend ETF (FDVV) zum aktuellen Kurs von 55.28 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 55.28 oder 55.58 platziert, während 1330 und 0.27% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FDVV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FDVV-Aktien?
Bei einer Investition in Fidelity High Dividend ETF müssen die jährliche Spanne 42.81 - 56.19 und der aktuelle Kurs 55.28 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.84% und 14.59%, bevor sie Orders zu 55.28 oder 55.58 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FDVV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Fidelity High Dividend ETF?
Der höchste Kurs von Fidelity High Dividend ETF (FDVV) im vergangenen Jahr lag bei 56.19. Innerhalb von 42.81 - 56.19 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 54.64 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Fidelity High Dividend ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Fidelity High Dividend ETF?
Der niedrigste Kurs von Fidelity High Dividend ETF (FDVV) im Laufe des Jahres betrug 42.81. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 55.28 und der Spanne 42.81 - 56.19 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FDVV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FDVV statt?
Fidelity High Dividend ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 54.64 und 9.42% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 54.64
- Eröffnung
- 55.13
- Bid
- 55.28
- Ask
- 55.58
- Tief
- 54.99
- Hoch
- 55.36
- Volumen
- 1.330 K
- Tagesänderung
- 1.17%
- Monatsänderung
- -0.84%
- 6-Monatsänderung
- 14.59%
- Jahresänderung
- 9.42%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh