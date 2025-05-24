KurseKategorien
FDVV: Fidelity High Dividend ETF

55.28 USD 0.64 (1.17%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FDVV hat sich für heute um 1.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 54.99 bis zu einem Hoch von 55.36 gehandelt.

Verfolgen Sie die Fidelity High Dividend ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von FDVV heute?

Die Aktie von Fidelity High Dividend ETF (FDVV) notiert heute bei 55.28. Sie wird innerhalb einer Spanne von 54.99 - 55.36 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 54.64 und das Handelsvolumen erreichte 1330. Das Live-Chart von FDVV zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie FDVV Dividenden?

Fidelity High Dividend ETF wird derzeit mit 55.28 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.42% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FDVV zu verfolgen.

Wie kaufe ich FDVV-Aktien?

Sie können Aktien von Fidelity High Dividend ETF (FDVV) zum aktuellen Kurs von 55.28 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 55.28 oder 55.58 platziert, während 1330 und 0.27% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FDVV auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in FDVV-Aktien?

Bei einer Investition in Fidelity High Dividend ETF müssen die jährliche Spanne 42.81 - 56.19 und der aktuelle Kurs 55.28 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.84% und 14.59%, bevor sie Orders zu 55.28 oder 55.58 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FDVV.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Fidelity High Dividend ETF?

Der höchste Kurs von Fidelity High Dividend ETF (FDVV) im vergangenen Jahr lag bei 56.19. Innerhalb von 42.81 - 56.19 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 54.64 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Fidelity High Dividend ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Fidelity High Dividend ETF?

Der niedrigste Kurs von Fidelity High Dividend ETF (FDVV) im Laufe des Jahres betrug 42.81. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 55.28 und der Spanne 42.81 - 56.19 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FDVV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von FDVV statt?

Fidelity High Dividend ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 54.64 und 9.42% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
54.99 55.36
Jahresspanne
42.81 56.19
Vorheriger Schlusskurs
54.64
Eröffnung
55.13
Bid
55.28
Ask
55.58
Tief
54.99
Hoch
55.36
Volumen
1.330 K
Tagesänderung
1.17%
Monatsänderung
-0.84%
6-Monatsänderung
14.59%
Jahresänderung
9.42%
