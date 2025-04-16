КотировкиРазделы
Валюты / FDVV
Назад в Рынок акций США

FDVV: Fidelity High Dividend ETF

55.33 USD 0.69 (1.26%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FDVV за сегодня изменился на 1.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.99, а максимальная — 55.36.

Следите за динамикой Fidelity High Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FDVV

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FDVV сегодня?

Fidelity High Dividend ETF (FDVV) сегодня оценивается на уровне 55.33. Инструмент торгуется в пределах 54.99 - 55.36, вчерашнее закрытие составило 54.64, а торговый объем достиг 713. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDVV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity High Dividend ETF?

Fidelity High Dividend ETF в настоящее время оценивается в 55.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.52% и USD. Отслеживайте движения FDVV на графике в реальном времени.

Как купить акции FDVV?

Вы можете купить акции Fidelity High Dividend ETF (FDVV) по текущей цене 55.33. Ордера обычно размещаются около 55.33 или 55.63, тогда как 713 и 0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDVV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FDVV?

Инвестирование в Fidelity High Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 42.81 - 56.19 и текущей цены 55.33. Многие сравнивают -0.75% и 14.70% перед размещением ордеров на 55.33 или 55.63. Изучайте ежедневные изменения цены FDVV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity High Dividend ETF?

Самая высокая цена Fidelity High Dividend ETF (FDVV) за последний год составила 56.19. Акции заметно колебались в пределах 42.81 - 56.19, сравнение с 54.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity High Dividend ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity High Dividend ETF?

Самая низкая цена Fidelity High Dividend ETF (FDVV) за год составила 42.81. Сравнение с текущими 55.33 и 42.81 - 56.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDVV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FDVV?

В прошлом Fidelity High Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.64 и 9.52% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
54.99 55.36
Годовой диапазон
42.81 56.19
Предыдущее закрытие
54.64
Open
55.13
Bid
55.33
Ask
55.63
Low
54.99
High
55.36
Объем
713
Дневное изменение
1.26%
Месячное изменение
-0.75%
6-месячное изменение
14.70%
Годовое изменение
9.52%
13 октября, понедельник
00:00
ALL
Заседание МВФ
Акт.
Прог.
Пред.
11:00
ALL
Ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти
Акт.
Прог.
Пред.