- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FDVV: Fidelity High Dividend ETF
Курс FDVV за сегодня изменился на 1.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.99, а максимальная — 55.36.
Следите за динамикой Fidelity High Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FDVV
- Is Fidelity High Dividend ETF (FDVV) a Strong ETF Right Now?
- FDVV: Beating SCHD And SPY With A Dividend ETF (NYSEARCA:FDVV)
- SCHD Vs. FDVV: How These Two Great Dividend Funds Compare (NYSEARCA:SCHD)
- How To Invest $100,000 In A Near-Perfect Strategy Portfolio
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- FDVV: One Portfolio For Income And Growth (NYSEARCA:FDVV)
- FDVV Can't Have It Both Ways (NYSEARCA:FDVV)
- FDL: The Portfolio Rebalance Is Hurting Performance; Consider Alternatives
- Is Fidelity High Dividend ETF (FDVV) a Strong ETF Right Now?
- Redefining Dividend Dynamics For Equity Income Investors
- FDVV: A Solid Dividend ETF With A Potential To Offer Lofty Returns In Long Term
- FDVV: Compelling Choice For Retirees That Want Income & Growth (NYSEARCA:FDVV)
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- DIVB Can Beat The S&P 500, A Worth Considering Dividend ETF For The Long Term (BATS:DIVB)
- RDIV: Checking In On Invesco's High-Yielding Revenue-Weighted ETF (NYSEARCA:RDIV)
- DHS Is A Solid ETF, But Peers Offer Higher Returns With Modest Risk Factor
- TBG: A High-Conviction Dividend ETF Finding Its Footing (NYSEARCA:TBG)
- NUDV ETF: ESG Goals Met But Quality And Dividend Screens Fall Short (BATS:NUDV)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- FDVV: Defensive Along With Growth Optionality (NYSEARCA:FDVV)
- HDV: This Core High Dividend ETF Is Back On My Watchlist (NYSEARCA:HDV)
- FDVV: The Overvalued Value ETF (NYSEARCA:FDVV)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- How Dividend Investors Should Consider Positioning, 2 Attractive Stocks For The Long Term
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FDVV сегодня?
Fidelity High Dividend ETF (FDVV) сегодня оценивается на уровне 55.33. Инструмент торгуется в пределах 54.99 - 55.36, вчерашнее закрытие составило 54.64, а торговый объем достиг 713. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDVV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity High Dividend ETF?
Fidelity High Dividend ETF в настоящее время оценивается в 55.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.52% и USD. Отслеживайте движения FDVV на графике в реальном времени.
Как купить акции FDVV?
Вы можете купить акции Fidelity High Dividend ETF (FDVV) по текущей цене 55.33. Ордера обычно размещаются около 55.33 или 55.63, тогда как 713 и 0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDVV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FDVV?
Инвестирование в Fidelity High Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 42.81 - 56.19 и текущей цены 55.33. Многие сравнивают -0.75% и 14.70% перед размещением ордеров на 55.33 или 55.63. Изучайте ежедневные изменения цены FDVV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity High Dividend ETF?
Самая высокая цена Fidelity High Dividend ETF (FDVV) за последний год составила 56.19. Акции заметно колебались в пределах 42.81 - 56.19, сравнение с 54.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity High Dividend ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity High Dividend ETF?
Самая низкая цена Fidelity High Dividend ETF (FDVV) за год составила 42.81. Сравнение с текущими 55.33 и 42.81 - 56.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDVV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FDVV?
В прошлом Fidelity High Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.64 и 9.52% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 54.64
- Open
- 55.13
- Bid
- 55.33
- Ask
- 55.63
- Low
- 54.99
- High
- 55.36
- Объем
- 713
- Дневное изменение
- 1.26%
- Месячное изменение
- -0.75%
- 6-месячное изменение
- 14.70%
- Годовое изменение
- 9.52%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.