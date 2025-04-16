- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
FDVV: Fidelity High Dividend ETF
FDVV 환율이 오늘 1.06%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 54.99이고 고가는 55.36이었습니다.
Fidelity High Dividend ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FDVV News
- Is Fidelity High Dividend ETF (FDVV) a Strong ETF Right Now?
- FDVV: Beating SCHD And SPY With A Dividend ETF (NYSEARCA:FDVV)
- SCHD Vs. FDVV: How These Two Great Dividend Funds Compare (NYSEARCA:SCHD)
- How To Invest $100,000 In A Near-Perfect Strategy Portfolio
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- FDVV: One Portfolio For Income And Growth (NYSEARCA:FDVV)
- FDVV Can't Have It Both Ways (NYSEARCA:FDVV)
- FDL: The Portfolio Rebalance Is Hurting Performance; Consider Alternatives
- Is Fidelity High Dividend ETF (FDVV) a Strong ETF Right Now?
- Redefining Dividend Dynamics For Equity Income Investors
- FDVV: A Solid Dividend ETF With A Potential To Offer Lofty Returns In Long Term
- FDVV: Compelling Choice For Retirees That Want Income & Growth (NYSEARCA:FDVV)
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- DIVB Can Beat The S&P 500, A Worth Considering Dividend ETF For The Long Term (BATS:DIVB)
- RDIV: Checking In On Invesco's High-Yielding Revenue-Weighted ETF (NYSEARCA:RDIV)
- DHS Is A Solid ETF, But Peers Offer Higher Returns With Modest Risk Factor
- TBG: A High-Conviction Dividend ETF Finding Its Footing (NYSEARCA:TBG)
- NUDV ETF: ESG Goals Met But Quality And Dividend Screens Fall Short (BATS:NUDV)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- FDVV: Defensive Along With Growth Optionality (NYSEARCA:FDVV)
- HDV: This Core High Dividend ETF Is Back On My Watchlist (NYSEARCA:HDV)
- FDVV: The Overvalued Value ETF (NYSEARCA:FDVV)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- How Dividend Investors Should Consider Positioning, 2 Attractive Stocks For The Long Term
자주 묻는 질문
오늘 FDVV 주식의 가격은?
Fidelity High Dividend ETF 주식은 당일 55.22에 가격이 책정되며 54.99 - 55.36 내에서 거래되고 어제의 종가는 54.64 였고 거래 볼륨은 833이었습니다. FDVV의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.
Fidelity High Dividend ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?
Fidelity High Dividend ETF은 현재 55.22로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 9.30% 및 USD를 지켜 봅니다. FDVV의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.
FDVV 주식을 매수하는 방법은?
Fidelity High Dividend ETF의 주식을 현재 55.22의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 55.52 근처로 접수되며 833 및 0.16%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 FDVV의 업데이트를 확인해 보세요.
FDVV 주식에 투자하는 방법은?
Fidelity High Dividend ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 42.81 - 56.19 및 현재 가격 55.22을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 -0.95% 및 14.47%를 비교합니다. FDVV 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.
Fidelity High Dividend ETF 주식 최고가는?
지난해 Fidelity High Dividend ETF의 최고가는 56.19였습니다. 42.81 - 56.19 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 54.64와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Fidelity High Dividend ETF의 움직임을 살펴보세요.
Fidelity High Dividend ETF 최저가는?
연중 Fidelity High Dividend ETF (FDVV)의 최저 가격은 42.81였습니다. 현재 55.22 및 42.81 - 56.19와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. FDVV의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.
FDVV 주식의 분할은 언제였는지?
Fidelity High Dividend ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 54.64 및 9.30%에서 볼 수 있습니다.
- 이전 종가
- 54.64
- 시가
- 55.13
- Bid
- 55.22
- Ask
- 55.52
- 저가
- 54.99
- 고가
- 55.36
- 볼륨
- 833
- 일일 변동
- 1.06%
- 월 변동
- -0.95%
- 6개월 변동
- 14.47%
- 년간 변동율
- 9.30%