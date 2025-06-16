CotaçõesSeções
FDN: First Trust DJ Internet Index Fund

277.66 USD 2.25 (0.80%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FDN para hoje mudou para -0.80%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 277.34 e o mais alto foi 279.86.

Veja a dinâmica do par de moedas First Trust DJ Internet Index Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de FDN hoje?

Hoje First Trust DJ Internet Index Fund (FDN) está avaliado em 277.66. O instrumento é negociado dentro de 277.34 - 279.86, o fechamento de ontem foi 279.91, e o volume de negociação atingiu 2725. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FDN em tempo real.

As ações de First Trust DJ Internet Index Fund pagam dividendos?

Atualmente First Trust DJ Internet Index Fund está avaliado em 277.66. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 25.43% e USD. Monitore os movimentos de FDN no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de FDN?

Você pode comprar ações de First Trust DJ Internet Index Fund (FDN) pelo preço atual 277.66. Ordens geralmente são executadas perto de 277.66 ou 277.96, enquanto 2725 e -0.78% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FDN no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de FDN?

Investir em First Trust DJ Internet Index Fund envolve considerar a faixa anual 191.37 - 287.81 e o preço atual 277.66. Muitos comparam 0.31% e 17.67% antes de enviar ordens em 277.66 ou 277.96. Estude as mudanças diárias de preço de FDN no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações First Trust Dow Jones Internet Index Fund?

O maior preço de First Trust Dow Jones Internet Index Fund (FDN) no último ano foi 287.81. As ações oscilaram bastante dentro de 191.37 - 287.81, e a comparação com 279.91 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust DJ Internet Index Fund no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações First Trust Dow Jones Internet Index Fund?

O menor preço de First Trust Dow Jones Internet Index Fund (FDN) no ano foi 191.37. A comparação com o preço atual 277.66 e 191.37 - 287.81 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FDN em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de FDN?

No passado First Trust DJ Internet Index Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 279.91 e 25.43% após os eventos corporativos.

Faixa diária
277.34 279.86
Faixa anual
191.37 287.81
Fechamento anterior
279.91
Open
279.84
Bid
277.66
Ask
277.96
Low
277.34
High
279.86
Volume
2.725 K
Mudança diária
-0.80%
Mudança mensal
0.31%
Mudança de 6 meses
17.67%
Mudança anual
25.43%
04 outubro, sábado