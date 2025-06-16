QuotazioniSezioni
FDN: First Trust DJ Internet Index Fund

278.39 USD 1.52 (0.54%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FDN ha avuto una variazione del -0.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 278.39 e ad un massimo di 279.86.

Segui le dinamiche di First Trust DJ Internet Index Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FDN News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni FDN oggi?

Oggi le azioni First Trust DJ Internet Index Fund sono prezzate a 278.39. Viene scambiato all'interno di 278.39 - 279.86, la chiusura di ieri è stata 279.91 e il volume degli scambi ha raggiunto 215. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FDN mostra questi aggiornamenti.

Le azioni First Trust DJ Internet Index Fund pagano dividendi?

First Trust DJ Internet Index Fund è attualmente valutato a 278.39. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 25.76% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FDN.

Come acquistare azioni FDN?

Puoi acquistare azioni First Trust DJ Internet Index Fund al prezzo attuale di 278.39. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 278.39 o 278.69, mentre 215 e -0.52% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FDN sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni FDN?

Investire in First Trust DJ Internet Index Fund implica considerare l'intervallo annuale 191.37 - 287.81 e il prezzo attuale 278.39. Molti confrontano 0.57% e 17.98% prima di effettuare ordini su 278.39 o 278.69. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FDN con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust Dow Jones Internet Index Fund?

Il prezzo massimo di First Trust Dow Jones Internet Index Fund nell'ultimo anno è stato 287.81. All'interno di 191.37 - 287.81, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 279.91 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust DJ Internet Index Fund utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust Dow Jones Internet Index Fund?

Il prezzo più basso di First Trust Dow Jones Internet Index Fund (FDN) nel corso dell'anno è stato 191.37. Confrontandolo con gli attuali 278.39 e 191.37 - 287.81 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FDN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FDN?

First Trust DJ Internet Index Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 279.91 e 25.76%.

Intervallo Giornaliero
278.39 279.86
Intervallo Annuale
191.37 287.81
Chiusura Precedente
279.91
Apertura
279.84
Bid
278.39
Ask
278.69
Minimo
278.39
Massimo
279.86
Volume
215
Variazione giornaliera
-0.54%
Variazione Mensile
0.57%
Variazione Semestrale
17.98%
Variazione Annuale
25.76%
03 ottobre, venerdì
10:05
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Tasso di Disoccupazione
Agire
Fcst
4.2%
Prev
4.3%
12:30
USD
Libri Paga Non Agricoli
Agire
Fcst
84 K
Prev
22 K
12:30
USD
Tasso di Partecipazione
Agire
Fcst
62.2%
Prev
62.3%
12:30
USD
Guadagno Medio Orario m/m
Agire
Fcst
0.4%
Prev
0.3%
12:30
USD
Guadagno Medio Orario a/a
Agire
Fcst
3.9%
Prev
3.7%
12:30
USD
Libri Paga Privati Non Agricoli
Agire
Fcst
98 K
Prev
38 K
12:30
USD
Tasso di Disoccupazione U6
Agire
Fcst
7.8%
Prev
8.1%
13:45
USD
Indice dei servizi S&P Global PMI
Agire
54.2
Fcst
56.4
Prev
54.5
13:45
USD
Indice Composito S&P Global PMI
Agire
53.6
Fcst
55.0
Prev
55.4
14:00
USD
PMI Non Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Occupazione Non Manifatturiero
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Prezzi Pagati Non Manifatturieri ISM
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
424
17:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
549
17:40
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
266.7 K
19:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
103.0 K
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
-172.5 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
23.4 K