FDN: First Trust DJ Internet Index Fund
Il tasso di cambio FDN ha avuto una variazione del -0.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 278.39 e ad un massimo di 279.86.
Segui le dinamiche di First Trust DJ Internet Index Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
FDN News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FDN oggi?
Oggi le azioni First Trust DJ Internet Index Fund sono prezzate a 278.39. Viene scambiato all'interno di 278.39 - 279.86, la chiusura di ieri è stata 279.91 e il volume degli scambi ha raggiunto 215. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FDN mostra questi aggiornamenti.
Le azioni First Trust DJ Internet Index Fund pagano dividendi?
First Trust DJ Internet Index Fund è attualmente valutato a 278.39. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 25.76% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FDN.
Come acquistare azioni FDN?
Puoi acquistare azioni First Trust DJ Internet Index Fund al prezzo attuale di 278.39. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 278.39 o 278.69, mentre 215 e -0.52% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FDN sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FDN?
Investire in First Trust DJ Internet Index Fund implica considerare l'intervallo annuale 191.37 - 287.81 e il prezzo attuale 278.39. Molti confrontano 0.57% e 17.98% prima di effettuare ordini su 278.39 o 278.69. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FDN con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust Dow Jones Internet Index Fund?
Il prezzo massimo di First Trust Dow Jones Internet Index Fund nell'ultimo anno è stato 287.81. All'interno di 191.37 - 287.81, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 279.91 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust DJ Internet Index Fund utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust Dow Jones Internet Index Fund?
Il prezzo più basso di First Trust Dow Jones Internet Index Fund (FDN) nel corso dell'anno è stato 191.37. Confrontandolo con gli attuali 278.39 e 191.37 - 287.81 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FDN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FDN?
First Trust DJ Internet Index Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 279.91 e 25.76%.
- Chiusura Precedente
- 279.91
- Apertura
- 279.84
- Bid
- 278.39
- Ask
- 278.69
- Minimo
- 278.39
- Massimo
- 279.86
- Volume
- 215
- Variazione giornaliera
- -0.54%
- Variazione Mensile
- 0.57%
- Variazione Semestrale
- 17.98%
- Variazione Annuale
- 25.76%
