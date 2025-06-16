CotizacionesSecciones
FDN: First Trust DJ Internet Index Fund

277.66 USD 2.25 (0.80%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de FDN de hoy ha cambiado un -0.80%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 277.34, mientras que el máximo ha alcanzado 279.86.

Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust DJ Internet Index Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de FDN hoy?

First Trust DJ Internet Index Fund (FDN) se evalúa hoy en 277.66. El instrumento se negocia dentro de 277.34 - 279.86; el cierre de ayer ha sido 279.91 y el volumen comercial ha alcanzado 2725. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FDN en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust DJ Internet Index Fund?

First Trust DJ Internet Index Fund se evalúa actualmente en 277.66. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 25.43% y USD. Monitoree los movimientos de FDN en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de FDN?

Puede comprar acciones de First Trust DJ Internet Index Fund (FDN) al precio actual de 277.66. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 277.66 o 277.96, mientras que 2725 y -0.78% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FDN en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de FDN?

Invertir en First Trust DJ Internet Index Fund implica tener en cuenta el rango anual 191.37 - 287.81 y el precio actual 277.66. Muchos comparan 0.31% y 17.67% antes de colocar órdenes en 277.66 o 277.96. Estudie los cambios diarios de precios de FDN en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de First Trust Dow Jones Internet Index Fund?

El precio más alto de First Trust Dow Jones Internet Index Fund (FDN) en el último año ha sido 287.81. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 191.37 - 287.81, una comparación con 279.91 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust DJ Internet Index Fund en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de First Trust Dow Jones Internet Index Fund?

El precio más bajo de First Trust Dow Jones Internet Index Fund (FDN) para el año ha sido 191.37. La comparación con los actuales 277.66 y 191.37 - 287.81 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FDN en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FDN?

En el pasado, First Trust DJ Internet Index Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 279.91 y 25.43% después de las acciones corporativas.

Rango diario
277.34 279.86
Rango anual
191.37 287.81
Cierres anteriores
279.91
Open
279.84
Bid
277.66
Ask
277.96
Low
277.34
High
279.86
Volumen
2.725 K
Cambio diario
-0.80%
Cambio mensual
0.31%
Cambio a 6 meses
17.67%
Cambio anual
25.43%
04 octubre, sábado