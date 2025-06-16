报价部分
货币 / FDN
回到股票

FDN: First Trust DJ Internet Index Fund

277.66 USD 2.25 (0.80%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FDN汇率已更改-0.80%。当日，交易品种以低点277.34和高点279.86进行交易。

关注First Trust DJ Internet Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

FDN股票今天的价格是多少？

First Trust DJ Internet Index Fund股票今天的定价为277.66。它在277.34 - 279.86范围内交易，昨天的收盘价为279.91，交易量达到2725。FDN的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust DJ Internet Index Fund股票是否支付股息？

First Trust DJ Internet Index Fund目前的价值为277.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.43%和USD。实时查看图表以跟踪FDN走势。

如何购买FDN股票？

您可以以277.66的当前价格购买First Trust DJ Internet Index Fund股票。订单通常设置在277.66或277.96附近，而2725和-0.78%显示市场活动。立即关注FDN的实时图表更新。

如何投资FDN股票？

投资First Trust DJ Internet Index Fund需要考虑年度范围191.37 - 287.81和当前价格277.66。许多人在以277.66或277.96下订单之前，会比较0.31%和。实时查看FDN价格图表，了解每日变化。

First Trust Dow Jones Internet Index Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Dow Jones Internet Index Fund的最高价格是287.81。在191.37 - 287.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust DJ Internet Index Fund的绩效。

First Trust Dow Jones Internet Index Fund股票的最低价格是多少？

First Trust Dow Jones Internet Index Fund（FDN）的最低价格为191.37。将其与当前的277.66和191.37 - 287.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FDN股票是什么时候拆分的？

First Trust DJ Internet Index Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、279.91和25.43%中可见。

日范围
277.34 279.86
年范围
191.37 287.81
前一天收盘价
279.91
开盘价
279.84
卖价
277.66
买价
277.96
最低价
277.34
最高价
279.86
交易量
2.725 K
日变化
-0.80%
月变化
0.31%
6个月变化
17.67%
年变化
25.43%
04 十月, 星期六