FDN: First Trust DJ Internet Index Fund
Le taux de change de FDN a changé de -0.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 278.39 et à un maximum de 279.86.
Suivez la dynamique First Trust DJ Internet Index Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
FDN Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FDN aujourd'hui ?
L'action First Trust DJ Internet Index Fund est cotée à 278.39 aujourd'hui. Elle se négocie dans 278.39 - 279.86, a clôturé hier à 279.91 et son volume d'échange a atteint 215. Le graphique en temps réel du cours de FDN présente ces mises à jour.
L'action First Trust DJ Internet Index Fund verse-t-elle des dividendes ?
First Trust DJ Internet Index Fund est actuellement valorisé à 278.39. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 25.76% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FDN.
Comment acheter des actions FDN ?
Vous pouvez acheter des actions First Trust DJ Internet Index Fund au cours actuel de 278.39. Les ordres sont généralement placés à proximité de 278.39 ou de 278.69, le 215 et le -0.52% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FDN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FDN ?
Investir dans First Trust DJ Internet Index Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 191.37 - 287.81 et le prix actuel 278.39. Beaucoup comparent 0.57% et 17.98% avant de passer des ordres à 278.39 ou 278.69. Consultez le graphique du cours de FDN en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Dow Jones Internet Index Fund ?
Le cours le plus élevé de First Trust Dow Jones Internet Index Fund l'année dernière était 287.81. Au cours de 191.37 - 287.81, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 279.91 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust DJ Internet Index Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Dow Jones Internet Index Fund ?
Le cours le plus bas de First Trust Dow Jones Internet Index Fund (FDN) sur l'année a été 191.37. Sa comparaison avec 278.39 et 191.37 - 287.81 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FDN sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FDN a-t-elle été divisée ?
First Trust DJ Internet Index Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 279.91 et 25.76% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 279.91
- Ouverture
- 279.84
- Bid
- 278.39
- Ask
- 278.69
- Plus Bas
- 278.39
- Plus Haut
- 279.86
- Volume
- 215
- Changement quotidien
- -0.54%
- Changement Mensuel
- 0.57%
- Changement à 6 Mois
- 17.98%
- Changement Annuel
- 25.76%
