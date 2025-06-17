CotationsSections
Devises / FDN
Retour à Actions

FDN: First Trust DJ Internet Index Fund

278.39 USD 1.52 (0.54%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FDN a changé de -0.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 278.39 et à un maximum de 279.86.

Suivez la dynamique First Trust DJ Internet Index Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FDN Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action FDN aujourd'hui ?

L'action First Trust DJ Internet Index Fund est cotée à 278.39 aujourd'hui. Elle se négocie dans 278.39 - 279.86, a clôturé hier à 279.91 et son volume d'échange a atteint 215. Le graphique en temps réel du cours de FDN présente ces mises à jour.

L'action First Trust DJ Internet Index Fund verse-t-elle des dividendes ?

First Trust DJ Internet Index Fund est actuellement valorisé à 278.39. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 25.76% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FDN.

Comment acheter des actions FDN ?

Vous pouvez acheter des actions First Trust DJ Internet Index Fund au cours actuel de 278.39. Les ordres sont généralement placés à proximité de 278.39 ou de 278.69, le 215 et le -0.52% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FDN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action FDN ?

Investir dans First Trust DJ Internet Index Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 191.37 - 287.81 et le prix actuel 278.39. Beaucoup comparent 0.57% et 17.98% avant de passer des ordres à 278.39 ou 278.69. Consultez le graphique du cours de FDN en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Dow Jones Internet Index Fund ?

Le cours le plus élevé de First Trust Dow Jones Internet Index Fund l'année dernière était 287.81. Au cours de 191.37 - 287.81, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 279.91 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust DJ Internet Index Fund sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Dow Jones Internet Index Fund ?

Le cours le plus bas de First Trust Dow Jones Internet Index Fund (FDN) sur l'année a été 191.37. Sa comparaison avec 278.39 et 191.37 - 287.81 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FDN sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action FDN a-t-elle été divisée ?

First Trust DJ Internet Index Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 279.91 et 25.76% après les opérations sur titres.

Range quotidien
278.39 279.86
Range Annuel
191.37 287.81
Clôture Précédente
279.91
Ouverture
279.84
Bid
278.39
Ask
278.69
Plus Bas
278.39
Plus Haut
279.86
Volume
215
Changement quotidien
-0.54%
Changement Mensuel
0.57%
Changement à 6 Mois
17.98%
Changement Annuel
25.76%
03 octobre, vendredi
10:05
USD
Discours de Williams, Membre du FOMC
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Taux de Chômage
Act
Fcst
4.2%
Prev
4.3%
12:30
USD
Salaires non-agricoles
Act
Fcst
84 K
Prev
22 K
12:30
USD
Taux de Participation
Act
Fcst
62.2%
Prev
62.3%
12:30
USD
Rémunération Horaire Moyenne m/m
Act
Fcst
0.4%
Prev
0.3%
12:30
USD
Rémunération Horaire Moyenne a/a
Act
Fcst
3.9%
Prev
3.7%
12:30
USD
Masses Salariales Privées Non-Agricoles
Act
Fcst
98 K
Prev
38 K
12:30
USD
Taux de Chômage U6
Act
Fcst
7.8%
Prev
8.1%
13:45
USD
Services PMI de Markit
Act
54.2
Fcst
56.4
Prev
54.5
13:45
USD
Composite PMI de Markit
Act
53.6
Fcst
55.0
Prev
55.4
14:00
USD
PMI non manufacturier de l’ISM
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Emploi non manufacturier
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Prix non manufacturiers payés par l’ISM
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
Fcst
Prev
424
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
Fcst
Prev
549
17:40
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
266.7 K
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
103.0 K
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
-172.5 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
23.4 K