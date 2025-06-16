- 概要
FDN: First Trust DJ Internet Index Fund
FDNの今日の為替レートは、-0.80%変化しました。日中、通貨は1あたり277.34の安値と279.86の高値で取引されました。
First Trust DJ Internet Index Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FDN News
よくあるご質問
FDN株の現在の価格は？
First Trust DJ Internet Index Fundの株価は本日277.66です。277.34 - 279.86内で取引され、前日の終値は279.91、取引量は2725に達しました。FDNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
First Trust DJ Internet Index Fundの株は配当を出しますか？
First Trust DJ Internet Index Fundの現在の価格は277.66です。配当方針は会社によりますが、投資家は25.43%やUSDにも注目します。FDNの動きはライブチャートで確認できます。
FDN株を買う方法は？
First Trust DJ Internet Index Fundの株は現在277.66で購入可能です。注文は通常277.66または277.96付近で行われ、2725や-0.78%が市場の動きを示します。FDNの最新情報はライブチャートで確認できます。
FDN株に投資する方法は？
First Trust DJ Internet Index Fundへの投資では、年間の値幅191.37 - 287.81と現在の277.66を考慮します。注文は多くの場合277.66や277.96で行われる前に、0.31%や17.67%と比較されます。FDNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
First Trust Dow Jones Internet Index Fundの株の最高値は？
First Trust Dow Jones Internet Index Fundの過去1年の最高値は287.81でした。191.37 - 287.81内で株価は大きく変動し、279.91と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust DJ Internet Index Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
First Trust Dow Jones Internet Index Fundの株の最低値は？
First Trust Dow Jones Internet Index Fund(FDN)の年間最安値は191.37でした。現在の277.66や191.37 - 287.81と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FDNの動きはライブチャートで確認できます。
FDNの株式分割はいつ行われましたか？
First Trust DJ Internet Index Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、279.91、25.43%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 279.91
- 始値
- 279.84
- 買値
- 277.66
- 買値
- 277.96
- 安値
- 277.34
- 高値
- 279.86
- 出来高
- 2.725 K
- 1日の変化
- -0.80%
- 1ヶ月の変化
- 0.31%
- 6ヶ月の変化
- 17.67%
- 1年の変化
- 25.43%