FDN: First Trust DJ Internet Index Fund

277.66 USD 2.25 (0.80%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FDNの今日の為替レートは、-0.80%変化しました。日中、通貨は1あたり277.34の安値と279.86の高値で取引されました。

First Trust DJ Internet Index Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

FDN株の現在の価格は？

First Trust DJ Internet Index Fundの株価は本日277.66です。277.34 - 279.86内で取引され、前日の終値は279.91、取引量は2725に達しました。FDNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

First Trust DJ Internet Index Fundの株は配当を出しますか？

First Trust DJ Internet Index Fundの現在の価格は277.66です。配当方針は会社によりますが、投資家は25.43%やUSDにも注目します。FDNの動きはライブチャートで確認できます。

FDN株を買う方法は？

First Trust DJ Internet Index Fundの株は現在277.66で購入可能です。注文は通常277.66または277.96付近で行われ、2725や-0.78%が市場の動きを示します。FDNの最新情報はライブチャートで確認できます。

FDN株に投資する方法は？

First Trust DJ Internet Index Fundへの投資では、年間の値幅191.37 - 287.81と現在の277.66を考慮します。注文は多くの場合277.66や277.96で行われる前に、0.31%や17.67%と比較されます。FDNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

First Trust Dow Jones Internet Index Fundの株の最高値は？

First Trust Dow Jones Internet Index Fundの過去1年の最高値は287.81でした。191.37 - 287.81内で株価は大きく変動し、279.91と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust DJ Internet Index Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

First Trust Dow Jones Internet Index Fundの株の最低値は？

First Trust Dow Jones Internet Index Fund(FDN)の年間最安値は191.37でした。現在の277.66や191.37 - 287.81と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FDNの動きはライブチャートで確認できます。

FDNの株式分割はいつ行われましたか？

First Trust DJ Internet Index Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、279.91、25.43%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
277.34 279.86
1年のレンジ
191.37 287.81
以前の終値
279.91
始値
279.84
買値
277.66
買値
277.96
安値
277.34
高値
279.86
出来高
2.725 K
1日の変化
-0.80%
1ヶ月の変化
0.31%
6ヶ月の変化
17.67%
1年の変化
25.43%
04 10月, 土曜日