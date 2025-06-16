- Обзор рынка
FDN: First Trust DJ Internet Index Fund
Курс FDN за сегодня изменился на -0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 277.34, а максимальная — 279.86.
Следите за динамикой First Trust DJ Internet Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FDN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FDN сегодня?
First Trust DJ Internet Index Fund (FDN) сегодня оценивается на уровне 277.66. Инструмент торгуется в пределах 277.34 - 279.86, вчерашнее закрытие составило 279.91, а торговый объем достиг 2725. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust DJ Internet Index Fund?
First Trust DJ Internet Index Fund в настоящее время оценивается в 277.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.43% и USD. Отслеживайте движения FDN на графике в реальном времени.
Как купить акции FDN?
Вы можете купить акции First Trust DJ Internet Index Fund (FDN) по текущей цене 277.66. Ордера обычно размещаются около 277.66 или 277.96, тогда как 2725 и -0.78% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FDN?
Инвестирование в First Trust DJ Internet Index Fund предполагает учет годового диапазона 191.37 - 287.81 и текущей цены 277.66. Многие сравнивают 0.31% и 17.67% перед размещением ордеров на 277.66 или 277.96. Изучайте ежедневные изменения цены FDN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Dow Jones Internet Index Fund?
Самая высокая цена First Trust Dow Jones Internet Index Fund (FDN) за последний год составила 287.81. Акции заметно колебались в пределах 191.37 - 287.81, сравнение с 279.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust DJ Internet Index Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Dow Jones Internet Index Fund?
Самая низкая цена First Trust Dow Jones Internet Index Fund (FDN) за год составила 191.37. Сравнение с текущими 277.66 и 191.37 - 287.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FDN?
В прошлом First Trust DJ Internet Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 279.91 и 25.43% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 279.91
- Open
- 279.84
- Bid
- 277.66
- Ask
- 277.96
- Low
- 277.34
- High
- 279.86
- Объем
- 2.725 K
- Дневное изменение
- -0.80%
- Месячное изменение
- 0.31%
- 6-месячное изменение
- 17.67%
- Годовое изменение
- 25.43%