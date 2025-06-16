KurseKategorien
FDN: First Trust DJ Internet Index Fund

277.66 USD 2.25 (0.80%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FDN hat sich für heute um -0.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 277.34 bis zu einem Hoch von 279.86 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Trust DJ Internet Index Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von FDN heute?

Die Aktie von First Trust DJ Internet Index Fund (FDN) notiert heute bei 277.66. Sie wird innerhalb einer Spanne von 277.34 - 279.86 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 279.91 und das Handelsvolumen erreichte 2725. Das Live-Chart von FDN zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie FDN Dividenden?

First Trust DJ Internet Index Fund wird derzeit mit 277.66 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 25.43% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FDN zu verfolgen.

Wie kaufe ich FDN-Aktien?

Sie können Aktien von First Trust DJ Internet Index Fund (FDN) zum aktuellen Kurs von 277.66 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 277.66 oder 277.96 platziert, während 2725 und -0.78% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FDN auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in FDN-Aktien?

Bei einer Investition in First Trust DJ Internet Index Fund müssen die jährliche Spanne 191.37 - 287.81 und der aktuelle Kurs 277.66 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.31% und 17.67%, bevor sie Orders zu 277.66 oder 277.96 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FDN.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust Dow Jones Internet Index Fund?

Der höchste Kurs von First Trust Dow Jones Internet Index Fund (FDN) im vergangenen Jahr lag bei 287.81. Innerhalb von 191.37 - 287.81 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 279.91 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust DJ Internet Index Fund mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust Dow Jones Internet Index Fund?

Der niedrigste Kurs von First Trust Dow Jones Internet Index Fund (FDN) im Laufe des Jahres betrug 191.37. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 277.66 und der Spanne 191.37 - 287.81 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FDN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von FDN statt?

First Trust DJ Internet Index Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 279.91 und 25.43% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
277.34 279.86
Jahresspanne
191.37 287.81
Vorheriger Schlusskurs
279.91
Eröffnung
279.84
Bid
277.66
Ask
277.96
Tief
277.34
Hoch
279.86
Volumen
2.725 K
Tagesänderung
-0.80%
Monatsänderung
0.31%
6-Monatsänderung
17.67%
Jahresänderung
25.43%
