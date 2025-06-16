- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FDN: First Trust DJ Internet Index Fund
Der Wechselkurs von FDN hat sich für heute um -0.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 277.34 bis zu einem Hoch von 279.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust DJ Internet Index Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FDN News
- Dot-Com Bubble Clone Or Bull Market? Get Ready For 1999-Style Market Melt-Up, Warns Fidelity's Timmer As He Notes 'Juicy' Similarities - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- Should You Invest in the First Trust Dow Jones Internet ETF (FDN)?
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- The Strategy Shift In The Markets As Tech Stock Rally Takes A Pause
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Is It Too Late To Buy Technology?
- Stay Long Tech And Growth
- 3 Things – Macro Thoughts
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- ETFs to Tap Netflix's Q2 Earnings Beat, Upbeat Outlook
- Netflix Gears Up for Q2 Earnings Release: ETFs in Focus
- FDN: Netflix Earnings May Dictate The Next Move (NYSEARCA:FDN)
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- Technology Sector: Looking At The Last 5 Quarters' 'Upside Surprise' Factor
- Chart Of The Day: Big Tech Is So Back - Again
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Recent Academic Research Shows Which Q2 Earnings Reports Could Have Biggest Market Impacts
- President 'Fiscal' And The Road Ahead
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FDN heute?
Die Aktie von First Trust DJ Internet Index Fund (FDN) notiert heute bei 277.66. Sie wird innerhalb einer Spanne von 277.34 - 279.86 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 279.91 und das Handelsvolumen erreichte 2725. Das Live-Chart von FDN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FDN Dividenden?
First Trust DJ Internet Index Fund wird derzeit mit 277.66 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 25.43% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FDN zu verfolgen.
Wie kaufe ich FDN-Aktien?
Sie können Aktien von First Trust DJ Internet Index Fund (FDN) zum aktuellen Kurs von 277.66 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 277.66 oder 277.96 platziert, während 2725 und -0.78% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FDN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FDN-Aktien?
Bei einer Investition in First Trust DJ Internet Index Fund müssen die jährliche Spanne 191.37 - 287.81 und der aktuelle Kurs 277.66 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.31% und 17.67%, bevor sie Orders zu 277.66 oder 277.96 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FDN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust Dow Jones Internet Index Fund?
Der höchste Kurs von First Trust Dow Jones Internet Index Fund (FDN) im vergangenen Jahr lag bei 287.81. Innerhalb von 191.37 - 287.81 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 279.91 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust DJ Internet Index Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust Dow Jones Internet Index Fund?
Der niedrigste Kurs von First Trust Dow Jones Internet Index Fund (FDN) im Laufe des Jahres betrug 191.37. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 277.66 und der Spanne 191.37 - 287.81 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FDN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FDN statt?
First Trust DJ Internet Index Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 279.91 und 25.43% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 279.91
- Eröffnung
- 279.84
- Bid
- 277.66
- Ask
- 277.96
- Tief
- 277.34
- Hoch
- 279.86
- Volumen
- 2.725 K
- Tagesänderung
- -0.80%
- Monatsänderung
- 0.31%
- 6-Monatsänderung
- 17.67%
- Jahresänderung
- 25.43%