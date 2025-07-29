Moedas / FCEL
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
FCEL: FuelCell Energy Inc
8.39 USD 0.74 (9.67%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FCEL para hoje mudou para 9.67%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.56 e o mais alto foi 8.49.
Veja a dinâmica do par de moedas FuelCell Energy Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FCEL Notícias
- Why This Hydrogen Stock Is Up 80% Since Missing Earnings And Keeps Moving Higher
- Ações da FuelCell Energy mantêm classificação Neutra no KeyBanc após trimestre equilibrado
- FuelCell Energy stock holds Sector Weight rating at KeyBanc on balanced quarter
- Can Bloom Energy Gain From the Rising Demand for Clean Electricity?
- Looking for a Fast-paced Momentum Stock at a Bargain? Consider FuelCell Energy (FCEL)
- Why Is FuelCell Energy Stock Surging Wednesday? - FuelCell Energy (NASDAQ:FCEL)
- Earnings call transcript: FuelCell Energy Q3 2025 sees stock surge 22%
- FuelCell Energy, Inc. (FCEL) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Small Biz Positive, New Jobs Revisions & Oracle Earnings On Deck
- Small Business Index Ticks in Higher
- FuelCell Energy, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FCEL)
- What's Going On With FuelCell Energy Stock Tuesday? - FuelCell Energy (NASDAQ:FCEL)
- FuelCell Energy Q3 2025 slides: Revenue doubles as company targets data center market
- FuelCell Energy Revenue Jumps 97% in Q3
- FuelCell Energy (FCEL) Reports Q3 Loss, Tops Revenue Estimates
- Top Stocks With Earnings This Week: GameStop, Oracle, Chewy - GameStop (NYSE:GME)
- Plug Power Declines 22.1% YTD: Time to Hold the Stock or Exit?
- Drilling Tools International Corp. (DTI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Excelerate Energy (EE) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Can Plug Power's Expansion Into the Green Energy Sector Fuel Growth?
- Aemetis (AMTX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Advantage Energy (AAVVF) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- FuelCell Energy signs service agreement with South Korean power firm
- Ballard Power: Waiting For New Leadership To Right The Ship - Hold (NASDAQ:BLDP)
Faixa diária
7.56 8.49
Faixa anual
3.58 13.98
- Fechamento anterior
- 7.65
- Open
- 8.02
- Bid
- 8.39
- Ask
- 8.69
- Low
- 7.56
- High
- 8.49
- Volume
- 7.074 K
- Mudança diária
- 9.67%
- Mudança mensal
- 104.63%
- Mudança de 6 meses
- 82.00%
- Mudança anual
- -26.40%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh