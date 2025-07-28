货币 / FCEL
FCEL: FuelCell Energy Inc
7.57 USD 0.78 (11.49%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FCEL汇率已更改11.49%。当日，交易品种以低点6.75和高点7.64进行交易。
关注FuelCell Energy Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FCEL新闻
- KeyBanc维持FuelCell Energy股票"行业权重"评级，认为季度表现平衡
- FuelCell Energy stock holds Sector Weight rating at KeyBanc on balanced quarter
- Can Bloom Energy Gain From the Rising Demand for Clean Electricity?
- Looking for a Fast-paced Momentum Stock at a Bargain? Consider FuelCell Energy (FCEL)
- Why Is FuelCell Energy Stock Surging Wednesday? - FuelCell Energy (NASDAQ:FCEL)
- Earnings call transcript: FuelCell Energy Q3 2025 sees stock surge 22%
- FuelCell Energy, Inc. (FCEL) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Small Biz Positive, New Jobs Revisions & Oracle Earnings On Deck
- Small Business Index Ticks in Higher
- FuelCell Energy, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FCEL)
- What's Going On With FuelCell Energy Stock Tuesday? - FuelCell Energy (NASDAQ:FCEL)
- FuelCell Energy Q3 2025 slides: Revenue doubles as company targets data center market
- FuelCell Energy Revenue Jumps 97% in Q3
- FuelCell Energy (FCEL) Reports Q3 Loss, Tops Revenue Estimates
- Top Stocks With Earnings This Week: GameStop, Oracle, Chewy - GameStop (NYSE:GME)
- Plug Power Declines 22.1% YTD: Time to Hold the Stock or Exit?
- Drilling Tools International Corp. (DTI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Excelerate Energy (EE) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Can Plug Power's Expansion Into the Green Energy Sector Fuel Growth?
- Aemetis (AMTX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Advantage Energy (AAVVF) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- FuelCell Energy signs service agreement with South Korean power firm
- Ballard Power: Waiting For New Leadership To Right The Ship - Hold (NASDAQ:BLDP)
- Plug Power vs. FuelCell Energy: Which Fuel Cell Stock has Greater Upside?
日范围
6.75 7.64
年范围
3.58 13.98
- 前一天收盘价
- 6.79
- 开盘价
- 6.81
- 卖价
- 7.57
- 买价
- 7.87
- 最低价
- 6.75
- 最高价
- 7.64
- 交易量
- 7.437 K
- 日变化
- 11.49%
- 月变化
- 84.63%
- 6个月变化
- 64.21%
- 年变化
- -33.60%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值