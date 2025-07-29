Währungen / FCEL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FCEL: FuelCell Energy Inc
8.33 USD 0.68 (8.89%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FCEL hat sich für heute um 8.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.56 bis zu einem Hoch von 8.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die FuelCell Energy Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FCEL News
- Why This Hydrogen Stock Is Up 80% Since Missing Earnings And Keeps Moving Higher
- FuelCell Energy: KeyBanc belässt Rating bei "Sector Weight" nach ausgeglichenem Quartal
- FuelCell Energy stock holds Sector Weight rating at KeyBanc on balanced quarter
- Can Bloom Energy Gain From the Rising Demand for Clean Electricity?
- Looking for a Fast-paced Momentum Stock at a Bargain? Consider FuelCell Energy (FCEL)
- Why Is FuelCell Energy Stock Surging Wednesday? - FuelCell Energy (NASDAQ:FCEL)
- Earnings call transcript: FuelCell Energy Q3 2025 sees stock surge 22%
- FuelCell Energy, Inc. (FCEL) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Small Biz Positive, New Jobs Revisions & Oracle Earnings On Deck
- Small Business Index Ticks in Higher
- FuelCell Energy, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FCEL)
- What's Going On With FuelCell Energy Stock Tuesday? - FuelCell Energy (NASDAQ:FCEL)
- FuelCell Energy Q3 2025 slides: Revenue doubles as company targets data center market
- FuelCell Energy Revenue Jumps 97% in Q3
- FuelCell Energy (FCEL) Reports Q3 Loss, Tops Revenue Estimates
- Top Stocks With Earnings This Week: GameStop, Oracle, Chewy - GameStop (NYSE:GME)
- Plug Power Declines 22.1% YTD: Time to Hold the Stock or Exit?
- Drilling Tools International Corp. (DTI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Excelerate Energy (EE) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Can Plug Power's Expansion Into the Green Energy Sector Fuel Growth?
- Aemetis (AMTX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Advantage Energy (AAVVF) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- FuelCell Energy signs service agreement with South Korean power firm
- Ballard Power: Waiting For New Leadership To Right The Ship - Hold (NASDAQ:BLDP)
Tagesspanne
7.56 8.49
Jahresspanne
3.58 13.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.65
- Eröffnung
- 8.02
- Bid
- 8.33
- Ask
- 8.63
- Tief
- 7.56
- Hoch
- 8.49
- Volumen
- 8.973 K
- Tagesänderung
- 8.89%
- Monatsänderung
- 103.17%
- 6-Monatsänderung
- 80.69%
- Jahresänderung
- -26.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K