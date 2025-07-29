KurseKategorien
Währungen / FCEL
Zurück zum Aktien

FCEL: FuelCell Energy Inc

8.33 USD 0.68 (8.89%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FCEL hat sich für heute um 8.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.56 bis zu einem Hoch von 8.49 gehandelt.

Verfolgen Sie die FuelCell Energy Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FCEL News

Tagesspanne
7.56 8.49
Jahresspanne
3.58 13.98
Vorheriger Schlusskurs
7.65
Eröffnung
8.02
Bid
8.33
Ask
8.63
Tief
7.56
Hoch
8.49
Volumen
8.973 K
Tagesänderung
8.89%
Monatsänderung
103.17%
6-Monatsänderung
80.69%
Jahresänderung
-26.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K