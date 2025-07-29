通貨 / FCEL
FCEL: FuelCell Energy Inc
8.33 USD 0.68 (8.89%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FCELの今日の為替レートは、8.89%変化しました。日中、通貨は1あたり7.56の安値と8.49の高値で取引されました。
FuelCell Energy Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FCEL News
1日のレンジ
7.56 8.49
1年のレンジ
3.58 13.98
- 以前の終値
- 7.65
- 始値
- 8.02
- 買値
- 8.33
- 買値
- 8.63
- 安値
- 7.56
- 高値
- 8.49
- 出来高
- 8.973 K
- 1日の変化
- 8.89%
- 1ヶ月の変化
- 103.17%
- 6ヶ月の変化
- 80.69%
- 1年の変化
- -26.93%
