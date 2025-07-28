Валюты / FCEL
FCEL: FuelCell Energy Inc
6.79 USD 0.20 (3.03%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FCEL за сегодня изменился на 3.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.42, а максимальная — 6.88.
Следите за динамикой FuelCell Energy Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
6.42 6.88
Годовой диапазон
3.58 13.98
- Предыдущее закрытие
- 6.59
- Open
- 6.61
- Bid
- 6.79
- Ask
- 7.09
- Low
- 6.42
- High
- 6.88
- Объем
- 3.617 K
- Дневное изменение
- 3.03%
- Месячное изменение
- 65.61%
- 6-месячное изменение
- 47.29%
- Годовое изменение
- -40.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.