통화 / FCEL
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
FCEL: FuelCell Energy Inc
8.36 USD 0.03 (0.36%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FCEL 환율이 오늘 0.36%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.20이고 고가는 8.62이었습니다.
FuelCell Energy Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FCEL News
- Why This Hydrogen Stock Is Up 80% Since Missing Earnings And Keeps Moving Higher
- 뉴욕 증시, 숨고르기…연준 FOMC 회의 기다리며 관망세, 반도체•AI•코인마켓•에너지 밸류체인에는 불씨 지속 [이완수의 출근길 글로벌마켓 핫이슈]
- 퓨얼셀 에너지, KeyBanc에서 ’섹터 비중’ 유지
- FuelCell Energy stock holds Sector Weight rating at KeyBanc on balanced quarter
- 뉴욕증시, 주간 불장 지속…연준 금리인하로 FOMO•TINA 증폭시킬까?, 반도체•AI•핀테크•에너지로 이어지는 밸류체인 기대 지속 [이완수의 글로벌마켓 핫이슈]
- Can Bloom Energy Gain From the Rising Demand for Clean Electricity?
- Looking for a Fast-paced Momentum Stock at a Bargain? Consider FuelCell Energy (FCEL)
- Why Is FuelCell Energy Stock Surging Wednesday? - FuelCell Energy (NASDAQ:FCEL)
- Earnings call transcript: FuelCell Energy Q3 2025 sees stock surge 22%
- FuelCell Energy, Inc. (FCEL) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Small Biz Positive, New Jobs Revisions & Oracle Earnings On Deck
- Small Business Index Ticks in Higher
- FuelCell Energy, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FCEL)
- What's Going On With FuelCell Energy Stock Tuesday? - FuelCell Energy (NASDAQ:FCEL)
- FuelCell Energy Q3 2025 slides: Revenue doubles as company targets data center market
- FuelCell Energy Revenue Jumps 97% in Q3
- FuelCell Energy (FCEL) Reports Q3 Loss, Tops Revenue Estimates
- Top Stocks With Earnings This Week: GameStop, Oracle, Chewy - GameStop (NYSE:GME)
- Plug Power Declines 22.1% YTD: Time to Hold the Stock or Exit?
- Drilling Tools International Corp. (DTI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Excelerate Energy (EE) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Can Plug Power's Expansion Into the Green Energy Sector Fuel Growth?
- Aemetis (AMTX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Advantage Energy (AAVVF) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
일일 변동 비율
8.20 8.62
년간 변동
3.58 13.98
- 이전 종가
- 8.33
- 시가
- 8.44
- Bid
- 8.36
- Ask
- 8.66
- 저가
- 8.20
- 고가
- 8.62
- 볼륨
- 6.243 K
- 일일 변동
- 0.36%
- 월 변동
- 103.90%
- 6개월 변동
- 81.34%
- 년간 변동율
- -26.67%
20 9월, 토요일